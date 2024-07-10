В России установлен рекорд по числу иностранных студентов

Он напомнил, что по указу президента России Владимира Путина «О национальных целях развития РФ» количество иностранных студентов в России к 2030 г. должно вырасти до 500 000 человек. Общее число студентов в стране составляет около 4 млн человек, из них около 8% – иностранцы.