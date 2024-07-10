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В России установлен рекорд по числу иностранных студентов

Ведомости

Около 355 000 иностранных студентов сейчас получают образование в университетах России. Это рекордное количество иностранных обучающихся за все время. Об этом рассказал замминистра науки и высшего образования РФ Константин Могилевский.

«На сегодняшний день разные есть методики подсчета, но по такой общепринятой, 355 000 иностранных студентов у нас, это без филиалов российских вузов за рубежом, без славянских университетов», – уточнил Могилевский (цитата по ТАСС).

Он напомнил, что по указу президента России Владимира Путина «О национальных целях развития РФ» количество иностранных студентов в России к 2030 г. должно вырасти до 500 000 человек. Общее число студентов в стране составляет около 4 млн человек, из них около 8% – иностранцы.

Большинство иностранных студентов – из стран СНГ, Китая, Ирана и Индии. Растет количество студентов из Африки, Латинской Америки, Ирана и Китая. Рост количества иностранных обучающихся указывает на высокую востребованность российского высшего образования, отметил замминистра. По правительственным стипендиям учатся 41 000 иностранных студентов, еще несколько десятков тысяч на равных с россиянами правах, остальные – на коммерческой основе.

В мае представитель пресс-службы Минобрнауки сообщил «Ведомостям», что в 2023/24 учебном году на образовательные программы высшего образования в России поступило более 133 000 иностранцев. Наибольший процент учащихся среди иностранных студентов составляют граждане Казахстана, Узбекистана, Китая, Туркмении и Таджикистана.

Самыми популярными среди иностранных граждан стали такие направления, как экономика, лечебное дело, менеджмент, юриспруденция, международные отношения, информатика и вычислительная техника, лингвистика, стоматология, филология, программная инженерия.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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