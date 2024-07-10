В России установлен рекорд по числу иностранных студентов
Около 355 000 иностранных студентов сейчас получают образование в университетах России. Это рекордное количество иностранных обучающихся за все время. Об этом рассказал замминистра науки и высшего образования РФ Константин Могилевский.
«На сегодняшний день разные есть методики подсчета, но по такой общепринятой, 355 000 иностранных студентов у нас, это без филиалов российских вузов за рубежом, без славянских университетов», – уточнил Могилевский (цитата по ТАСС).
Он напомнил, что по указу президента России Владимира Путина «О национальных целях развития РФ» количество иностранных студентов в России к 2030 г. должно вырасти до 500 000 человек. Общее число студентов в стране составляет около 4 млн человек, из них около 8% – иностранцы.
Большинство иностранных студентов – из стран СНГ, Китая, Ирана и Индии. Растет количество студентов из Африки, Латинской Америки, Ирана и Китая. Рост количества иностранных обучающихся указывает на высокую востребованность российского высшего образования, отметил замминистра. По правительственным стипендиям учатся 41 000 иностранных студентов, еще несколько десятков тысяч на равных с россиянами правах, остальные – на коммерческой основе.
В мае представитель пресс-службы Минобрнауки сообщил «Ведомостям», что в 2023/24 учебном году на образовательные программы высшего образования в России поступило более 133 000 иностранцев. Наибольший процент учащихся среди иностранных студентов составляют граждане Казахстана, Узбекистана, Китая, Туркмении и Таджикистана.
Самыми популярными среди иностранных граждан стали такие направления, как экономика, лечебное дело, менеджмент, юриспруденция, международные отношения, информатика и вычислительная техника, лингвистика, стоматология, филология, программная инженерия.