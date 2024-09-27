Сотрудники МЧС локализовали пожар на АЗС в Дагестане
Пожар, возникший после взрыва на автозаправке в Карабудахкентском районе Дагестана, локализован, сообщается в Telegram-канале МЧС России.
Взрыв на АЗС в Дагестане прогремел вечером 27 сентября. Здание АЗС разрушилось, а прилегающие к ней техстанция и столовая загорелись. МЧС сообщало, что площадь пожара составляла 500 кв. м. Повреждения получили два легковых автомобиля и грузовик. На месте работают 119 специалистов и 27 единиц техники.
Администрация Махачкалы обратилась к жителям республики с просьбой не ехать в сторону ЧП без надобности. На место отправился глава Дагестана Сергей Меликов. «Каждого, кто стал жертвой трагедии, мы обязательно поддержим», – пообещал он.
Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Максимальное наказание по данной статье – 10 лет лишения свободы.