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Сотрудники МЧС локализовали пожар на АЗС в Дагестане

Ведомости

Пожар, возникший после взрыва на автозаправке в Карабудахкентском районе Дагестана, локализован, сообщается в Telegram-канале МЧС России.

Число пострадавших при взрыве выросло до 15 человек. Пятеро из них погибли, среди них – ребенок.

Взрыв на АЗС в Дагестане прогремел вечером 27 сентября. Здание АЗС разрушилось, а прилегающие к ней техстанция и столовая загорелись. МЧС сообщало, что площадь пожара составляла 500 кв. м. Повреждения получили два легковых автомобиля и грузовик. На месте работают 119 специалистов и 27 единиц техники.

Администрация Махачкалы обратилась к жителям республики с просьбой не ехать в сторону ЧП без надобности. На место отправился глава Дагестана Сергей Меликов. «Каждого, кто стал жертвой трагедии, мы обязательно поддержим», – пообещал он.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Максимальное наказание по данной статье – 10 лет лишения свободы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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