Сотрудники МЧС локализовали пожар на АЗС в Дагестане

Взрыв на АЗС в Дагестане прогремел вечером 27 сентября. Здание АЗС разрушилось, а прилегающие к ней техстанция и столовая загорелись. МЧС сообщало, что площадь пожара составляла 500 кв. м. Повреждения получили два легковых автомобиля и грузовик. На месте работают 119 специалистов и 27 единиц техники.