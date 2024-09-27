Умерла бывший журналист «Коммерсанта» Наталия Городецкая

Писала она на чрезвычайно сложные и далеко не самые «попсовые» в политике темы – региональная власть, местное самоуправление, межнациональные отношения, государственная национальная политика, работа Общественной палаты, отмечается в сообщении «Коммерсанта». «Наташа не просто разбиралась во всех тонкостях, не только знала по имени-отчеству всех главных действующих лиц (а они, в свою очередь, хорошо знали и ценили ее), но и умела излагать все описываемое ясно, доходчиво и в то же время аккуратно и выверенно», – говорится в сообщении газеты.