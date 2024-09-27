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Умерла бывший журналист «Коммерсанта» Наталия Городецкая

Ведомости

Умерла бывшая сотрудница отдела политики газеты «Коммерсантъ», журналист Наталия Городецкая. Об этом сообщает само издание.

Городецкая окончила факультет журналистики Московского госуниверситета, после чего работала в «Литературной газете». В постсоветское время ее материалы публиковались в том числе в таких изданиях, как «Независимая газета», «Сегодня», «Время МН», «Политбюро». В 2004 г. Городецкая начала работу в отделе политики «Коммерсанта», где трудилась на протяжении 15 лет.

Писала она на чрезвычайно сложные и далеко не самые «попсовые» в политике темы – региональная власть, местное самоуправление, межнациональные отношения, государственная национальная политика, работа Общественной палаты, отмечается в сообщении «Коммерсанта». «Наташа не просто разбиралась во всех тонкостях, не только знала по имени-отчеству всех главных действующих лиц (а они, в свою очередь, хорошо знали и ценили ее), но и умела излагать все описываемое ясно, доходчиво и в то же время аккуратно и выверенно», – говорится в сообщении газеты.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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