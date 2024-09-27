Умерла бывший журналист «Коммерсанта» Наталия Городецкая
Умерла бывшая сотрудница отдела политики газеты «Коммерсантъ», журналист Наталия Городецкая. Об этом сообщает само издание.
Городецкая окончила факультет журналистики Московского госуниверситета, после чего работала в «Литературной газете». В постсоветское время ее материалы публиковались в том числе в таких изданиях, как «Независимая газета», «Сегодня», «Время МН», «Политбюро». В 2004 г. Городецкая начала работу в отделе политики «Коммерсанта», где трудилась на протяжении 15 лет.
Писала она на чрезвычайно сложные и далеко не самые «попсовые» в политике темы – региональная власть, местное самоуправление, межнациональные отношения, государственная национальная политика, работа Общественной палаты, отмечается в сообщении «Коммерсанта». «Наташа не просто разбиралась во всех тонкостях, не только знала по имени-отчеству всех главных действующих лиц (а они, в свою очередь, хорошо знали и ценили ее), но и умела излагать все описываемое ясно, доходчиво и в то же время аккуратно и выверенно», – говорится в сообщении газеты.