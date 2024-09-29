В результате наводнения в Непале погибли более 100 человек
Сильные ливни в Непале привели к гибели 112 человек, еще 64 числятся пропавшими без вести, пишет Hindustan Times.
Наводнения в Непале начались после дождей, которые обрушились на страну 27 сентября. Несколько расположенных в низинах районов оказались затоплены, а уровень воды в реках повысился. В Катманду за сутки выпало 240 мм осадков, что стало наибольшим показателем с 1970 г., передает также Kathmandu Post. На фоне наводнения были отменены порядка 150 рейсов, сейчас полеты возобновились.
К утру 29 сентября удалось спасти 3300 человек, помощь людям оказывают более 3000 сотрудников службы безопасности. Для этого в Непале задействованы вертолеты, плоты и моторные лодки.
Из-за оползней и наводнений школы в Непале временно будут закрыты, передает Reuters. Представитель министерства образования Лакшми Бхаттараи сообщила агентству, что ведомство призвало соответствующие органы закрыть учреждения в пострадавших районах на три дня.