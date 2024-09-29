В результате наводнения в Непале погибли более 100 человек

Наводнения в Непале начались после дождей, которые обрушились на страну 27 сентября. Несколько расположенных в низинах районов оказались затоплены, а уровень воды в реках повысился. В Катманду за сутки выпало 240 мм осадков, что стало наибольшим показателем с 1970 г., передает также Kathmandu Post. На фоне наводнения были отменены порядка 150 рейсов, сейчас полеты возобновились.