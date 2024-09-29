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Южные регионы России накрыли пыльные бури

Ведомости

Регионы Южного федерального округа накрыли пыльные бури, сообщили в центре погоды «Фобос».

На юге страны – от юга Черноземья до предгорий Кавказа – скорость ветра в порывах достигает 16-21 м/с, а в отдельных районах на стыке Калмыкии, Ставрополья и Дагестана воздушный поток разгоняется до штормовых 23-28 м/с.

«Такой сильный ветер поднял с земли в воздух и переносит огромное количество пыли (частиц почвы, песчинок) в слое высотой несколько метров, из-за чего предметы приобрели желтоватый цвет, а видимость местами ухудшилась до нескольких сотен и даже десятков метров», – говорится в сообщении.

Пыльные бури охватили Ростовскую, Волгоградскую, Астраханскую области, Калмыкию и Дагестан. По оценкам синоптиков, шлейф песка может дойти и до отдельных районов Черноземья и Центральной России.

«Ведомости» писали, что пыльная буря возникает, когда сильные ветры проносятся над засушливыми районами, такими как пустыни, поднимая частицы пыли с земли иногда на высоту до 1500 м. Штормы также переносят бактерии и частицы токсичных металлов, что делает их потенциально опасными для здоровья людей и окружающей среды. 

Во время пыльных бурь смертность от сердечно-сосудистых заболеваний увеличивается на 25%, а от респираторных заболеваний – на 18%. Во всем мире 334 млн человек страдают от песчаных и пыльных бурь, при этом пустыня Сахара в Африке является крупнейшим источником пыли. Научный журнал Nature писал, что исследователи стали применять искусственный интеллект (ИИ) и моделирование климата, чтобы прогнозировать это явление.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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