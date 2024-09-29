Южные регионы России накрыли пыльные бури

Во время пыльных бурь смертность от сердечно-сосудистых заболеваний увеличивается на 25%, а от респираторных заболеваний – на 18%. Во всем мире 334 млн человек страдают от песчаных и пыльных бурь, при этом пустыня Сахара в Африке является крупнейшим источником пыли. Научный журнал Nature писал, что исследователи стали применять искусственный интеллект (ИИ) и моделирование климата, чтобы прогнозировать это явление.