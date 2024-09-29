Южные регионы России накрыли пыльные бури
На юге страны – от юга Черноземья до предгорий Кавказа – скорость ветра в порывах достигает 16-21 м/с, а в отдельных районах на стыке Калмыкии, Ставрополья и Дагестана воздушный поток разгоняется до штормовых 23-28 м/с.
«Такой сильный ветер поднял с земли в воздух и переносит огромное количество пыли (частиц почвы, песчинок) в слое высотой несколько метров, из-за чего предметы приобрели желтоватый цвет, а видимость местами ухудшилась до нескольких сотен и даже десятков метров», – говорится в сообщении.
Пыльные бури охватили Ростовскую, Волгоградскую, Астраханскую области, Калмыкию и Дагестан. По оценкам синоптиков, шлейф песка может дойти и до отдельных районов Черноземья и Центральной России.
«Ведомости» писали, что пыльная буря возникает, когда сильные ветры проносятся над засушливыми районами, такими как пустыни, поднимая частицы пыли с земли иногда на высоту до 1500 м. Штормы также переносят бактерии и частицы токсичных металлов, что делает их потенциально опасными для здоровья людей и окружающей среды.
Во время пыльных бурь смертность от сердечно-сосудистых заболеваний увеличивается на 25%, а от респираторных заболеваний – на 18%. Во всем мире 334 млн человек страдают от песчаных и пыльных бурь, при этом пустыня Сахара в Африке является крупнейшим источником пыли. Научный журнал Nature писал, что исследователи стали применять искусственный интеллект (ИИ) и моделирование климата, чтобы прогнозировать это явление.