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Число пострадавших при ДТП с автобусом под Краснодаром выросло до 29 человек

Ведомости

Медицинская помощь после ДТП с автобусом и грузовиком в Краснодарском крае понадобилась 29 пассажирам, сообщает пресс-служба управления МВД по региону в Telegram.

«По состоянию на данный момент помощь медиков понадобилась 29 пассажирам автобуса, из них трое детей», – говорится в сообщении.

При аварии погиб один человек – водитель фуры, выезд которой на встречную полосу движения и стал причиной ДТП.

Авария произошла на 16-м км автодороги «Темрюк – Краснодар-граница Ставропольского края», после столкновения автобуса Yutong с грузовиком MAN начался пожар, который ликвидировали сотрудники МЧС.

В момент ДТП в автобусе было 49 пассажиров, они успели выбежать из горящего транспортного средства.

Согласно информации МЧС, после аварии было госпитализировано девять человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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