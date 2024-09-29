Число пострадавших при ДТП с автобусом под Краснодаром выросло до 29 человек
Медицинская помощь после ДТП с автобусом и грузовиком в Краснодарском крае понадобилась 29 пассажирам, сообщает пресс-служба управления МВД по региону в Telegram.
«По состоянию на данный момент помощь медиков понадобилась 29 пассажирам автобуса, из них трое детей», – говорится в сообщении.
При аварии погиб один человек – водитель фуры, выезд которой на встречную полосу движения и стал причиной ДТП.
Авария произошла на 16-м км автодороги «Темрюк – Краснодар-граница Ставропольского края», после столкновения автобуса Yutong с грузовиком MAN начался пожар, который ликвидировали сотрудники МЧС.
В момент ДТП в автобусе было 49 пассажиров, они успели выбежать из горящего транспортного средства.