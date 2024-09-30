В результате ДТП с автобусом и маршруткой в Москве пострадали 11 человек

Вечером 29 сентября в районе станицы Старокорсунской в Краснодарском крае водитель грузовика выехал на встречную полосу трассы и столкнулся с пассажирским автобусом. В результате машины загорелись, водитель фуры погиб на месте. Пострадал еще 31 человек, включая троих детей. Всего в автобусе находились 49 болельщиков гандбольного клуба «Виктор», которые возвращались с выездного матча из Краснодара в Ставрополь.