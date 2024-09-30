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В результате ДТП с автобусом и маршруткой в Москве пострадали 11 человек

Ведомости

В Царицыно в Москве столкнулись автобус и маршрутное такси. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на Мосгортранс.

По данным агентства, авария произошла на Каспийской улице. Водитель маршрутки не справился с управлением и влетел в стоящий на остановке автобус.

В результате ДТП пострадали 11 человек, в том числе двое детей. Уточняется, что среди пассажиров автобуса пострадавших нет.

Две похожие аварии произошли за последние сутки в Волгограде и под Краснодаром. Утром 30 сентября рейсовый автобус столкнулся с грузовиком в Волгограде. Трое пассажиров автобуса обратились за медпомощью.

Вечером 29 сентября в районе станицы Старокорсунской в Краснодарском крае водитель грузовика выехал на встречную полосу трассы и столкнулся с пассажирским автобусом. В результате машины загорелись, водитель фуры погиб на месте. Пострадал еще 31 человек, включая троих детей. Всего в автобусе находились 49 болельщиков гандбольного клуба «Виктор», которые возвращались с выездного матча из Краснодара в Ставрополь.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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