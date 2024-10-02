Путин поздравил российских евреев с праздником Рош ха-Шана
Президент Владимир Путин поздравил российских евреев с праздником Рош ха-Шана. Его поздравление размещено на официальном сайте Кремля.
«Еврейские организации вносят большой вклад в укрепление межнационального и межрелигиозного диалога в нашей стране, упрочение доверия и взаимопонимания между людьми, сохранение гражданского мира и согласия в обществе», – отметил глава государства, пожелав здоровья, благополучия и успехов.
Путин назвал этот праздник одним из наиболее значимых для евреев. Наступление нового года по иудейскому календарю дарит верующим радость приобщения к многовековому историческому, культурному наследию предков, их самобытным традициям и обычаям, передающимся из поколения в поколение, написал он.
Рош ха-Шана – еврейский Новый год. Ежегодно его празднуют два дня, торжество приходится на разные даты. В 2024 г. Рош ха-Шана начнется вечером 2 октября и завершится вечером 4 октября, именно с этого праздника в иудаизме начинается календарный цикл. Считается, что на Рош ха-Шана Бог завершил сотворение мира и создал первого человека – Адама.