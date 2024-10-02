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Путин поздравил российских евреев с праздником Рош ха-Шана

Ведомости

Президент Владимир Путин поздравил российских евреев с праздником Рош ха-Шана. Его поздравление размещено на официальном сайте Кремля.

«Еврейские организации вносят большой вклад в укрепление межнационального и межрелигиозного диалога в нашей стране, упрочение доверия и взаимопонимания между людьми, сохранение гражданского мира и согласия в обществе», – отметил глава государства, пожелав здоровья, благополучия и успехов.

Путин назвал этот праздник одним из наиболее значимых для евреев. Наступление нового года по иудейскому календарю дарит верующим радость приобщения к многовековому историческому, культурному наследию предков, их самобытным традициям и обычаям, передающимся из поколения в поколение, написал он.

Рош ха-Шана – еврейский Новый год. Ежегодно его празднуют два дня, торжество приходится на разные даты. В 2024 г. Рош ха-Шана начнется вечером 2 октября и завершится вечером 4 октября, именно с этого праздника в иудаизме начинается календарный цикл. Считается, что на Рош ха-Шана Бог завершил сотворение мира и создал первого человека – Адама.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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