Путин поздравил российских евреев с праздником Рош ха-Шана

Рош ха-Шана – еврейский Новый год. Ежегодно его празднуют два дня, торжество приходится на разные даты. В 2024 г. Рош ха-Шана начнется вечером 2 октября и завершится вечером 4 октября, именно с этого праздника в иудаизме начинается календарный цикл. Считается, что на Рош ха-Шана Бог завершил сотворение мира и создал первого человека – Адама.