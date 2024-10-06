Конкурс «Мисс Россия – 2024» выиграла 18-летняя участница из Чувашии

В прошлом году титул «Мисс Россия» получила 22-летняя Маргарита Голубева из Санкт-Петербурга. Она представляла страну в конкурсе «Мисс Вселенная – 2023» и попала в топ-10. Победительницей стала 23-летняя Шейннис Алондра Паласиос Корнехо из Никарагуа.