Конкурс «Мисс Россия – 2024» выиграла 18-летняя участница из Чувашии
Участница из Чувашии 18-летняя Валентина Алексеева выиграла в конкурсе «Мисс Россия – 2024», сообщается на сайте организаторов.
Статус первой «Вице-мисс Россия» получила Ирина Миронова из Тольятти, второй - Ульяна Евдокимова из Санкт-Петербурга.
«Дальнейшие планы – это, конечно же, достойно представить Россию на конкурсе "Мисс Вселенная"», – сказала победительница корреспонденту ТАСС.
Финал конкурса прошел в концертном зале «Барвиха Luxury Village», в нем приняли участие 50 девушек из российских регионов.
Конкурс «Мисс Россия» – проект в области красоты, проходит при поддержке Министерства культуры Российской Федерации. Обладательницы титула «Мисс Россия» могут представлять страну на международных конкурсах «Мисс Мира» и «Мисс Вселенная».