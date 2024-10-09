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Алаудинов заявил, что спокойно относится к задержанию адвоката Шапиро

Ведомости

Заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов спокойно относится к задержанию адвоката Дениса Шапиро. «Известный решальщик», как его называют в СМИ, в прошлом году представлял интересы Алаудинова по делу о его отравлении.

«К задержанию Дениса Шапиро отношусь абсолютно спокойно. Если он виновен, то соответствующие органы разберутся. Однако еще никто не отменял презумпцию невиновности. Вина, в порядке, установленном законом, еще не доказана», – написал Алаудинов в Telegram.

Он уточнил, что даже в случае обвинительного приговора суда будет благодарен Шапиро за его помощь бойцам спецназа «Ахмат».

Алаудинов заявил, что «громкие заголовки» о том, что Шапиро был его адвокатом, массово распространяются «иноагентами». При этом далее он подтверждает, что Шапиро действительно был одним из адвокатов по факту его отравления в феврале 2023 г.

Шапиро был арестован в Москве 8 октября, он пробудет под стражей до 7 декабря. Шапиро обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Максимальное наказание по этой части – лишение свободы на срок до 10 лет.

«Коммерсантъ» в своих публикациях называет Шапиро «известным решальщиком». Другим СМИ он был также известен как адвокат Алаудинова. В частности, в сентябре 2023 г. он говорил, что обратился к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой возбудить дело о дискредитации российской армии. Поводом для заявления стала публикация в одном из Telegram-каналов нескольких аудиосообщений, в которых говорилось о якобы перестрелке между военнослужащими «Ахмата» из-за внутреннего конфликта.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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