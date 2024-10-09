Алаудинов заявил, что спокойно относится к задержанию адвоката Шапиро

«Коммерсантъ» в своих публикациях называет Шапиро «известным решальщиком». Другим СМИ он был также известен как адвокат Алаудинова. В частности, в сентябре 2023 г. он говорил, что обратился к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой возбудить дело о дискредитации российской армии. Поводом для заявления стала публикация в одном из Telegram-каналов нескольких аудиосообщений, в которых говорилось о якобы перестрелке между военнослужащими «Ахмата» из-за внутреннего конфликта.