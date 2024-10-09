Алаудинов заявил, что спокойно относится к задержанию адвоката Шапиро
Заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов спокойно относится к задержанию адвоката Дениса Шапиро. «Известный решальщик», как его называют в СМИ, в прошлом году представлял интересы Алаудинова по делу о его отравлении.
«К задержанию Дениса Шапиро отношусь абсолютно спокойно. Если он виновен, то соответствующие органы разберутся. Однако еще никто не отменял презумпцию невиновности. Вина, в порядке, установленном законом, еще не доказана», – написал Алаудинов в Telegram.
Он уточнил, что даже в случае обвинительного приговора суда будет благодарен Шапиро за его помощь бойцам спецназа «Ахмат».
Алаудинов заявил, что «громкие заголовки» о том, что Шапиро был его адвокатом, массово распространяются «иноагентами». При этом далее он подтверждает, что Шапиро действительно был одним из адвокатов по факту его отравления в феврале 2023 г.
Шапиро был арестован в Москве 8 октября, он пробудет под стражей до 7 декабря. Шапиро обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Максимальное наказание по этой части – лишение свободы на срок до 10 лет.
«Коммерсантъ» в своих публикациях называет Шапиро «известным решальщиком». Другим СМИ он был также известен как адвокат Алаудинова. В частности, в сентябре 2023 г. он говорил, что обратился к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой возбудить дело о дискредитации российской армии. Поводом для заявления стала публикация в одном из Telegram-каналов нескольких аудиосообщений, в которых говорилось о якобы перестрелке между военнослужащими «Ахмата» из-за внутреннего конфликта.