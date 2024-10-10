Суд в Москве снял арест с части счетов блогера Блиновской
Савеловский суд Москвы снял арест с части счетов блогера Елены Блиновской для перечисления денег в счет погашения долга по налогам, сообщает «РИА Новости».
Арест снят примерно с 97 млн руб. в разных банках России. По данным агентства, защита просила освободить средства с условием, что они сразу будут переведены налоговой инспекции.
2 октября адвокат Иван Морозов сообщил ТАСС, что Блиновская погасила весь долг по НДФЛ перед государством. Из общего долга в 1,15 млрд руб. блогер выплатила более 320 млн руб. Юристы уточнили, что Блиновская начала выплату долга по НДС, который составляет 587 млн руб. Еще 221 млн составляет штраф. До этого Мосгорсуд отклонил жалобу стороны защиты на продление ареста.
В конце августа Блиновская признала вину в уклонении от уплаты налогов. Тогда же суд разрешил ей продать еще одну квартиру за 90 млн руб. для погашения долга. Перед этим Блиновская получила разрешение на продажу квартиры за 70 млн руб. – также в счет возмещения долга перед налоговой.
Блиновская обвиняется в уклонении от уплаты налогов, легализации денежных средств, приобретенных преступным путем, и неправомерном обороте средств платежей (ч. 2 ст. 198 УК РФ, п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ и ч. 1 ст. 187 УК РФ).