Суд в Москве снял арест с части счетов блогера Блиновской

В конце августа Блиновская признала вину в уклонении от уплаты налогов. Тогда же суд разрешил ей продать еще одну квартиру за 90 млн руб. для погашения долга. Перед этим Блиновская получила разрешение на продажу квартиры за 70 млн руб. – также в счет возмещения долга перед налоговой.