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Суд в Москве снял арест с части счетов блогера Блиновской

Ведомости

Савеловский суд Москвы снял арест с части счетов блогера Елены Блиновской для перечисления денег в счет погашения долга по налогам, сообщает «РИА Новости».

Арест снят примерно с 97 млн руб. в разных банках России. По данным агентства, защита просила освободить средства с условием, что они сразу будут переведены налоговой инспекции.

2 октября адвокат Иван Морозов сообщил ТАСС, что Блиновская погасила весь долг по НДФЛ перед государством. Из общего долга в 1,15 млрд руб. блогер выплатила более 320 млн руб. Юристы уточнили, что Блиновская начала выплату долга по НДС, который составляет 587 млн руб. Еще 221 млн составляет штраф. До этого Мосгорсуд отклонил жалобу стороны защиты на продление ареста.

В конце августа Блиновская признала вину в уклонении от уплаты налогов. Тогда же суд разрешил ей продать еще одну квартиру за 90 млн руб. для погашения долга. Перед этим Блиновская получила разрешение на продажу квартиры за 70 млн руб. – также в счет возмещения долга перед налоговой.

Блиновская обвиняется в уклонении от уплаты налогов, легализации денежных средств, приобретенных преступным путем, и неправомерном обороте средств платежей (ч. 2 ст. 198 УК РФ, п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ и ч. 1 ст. 187 УК РФ).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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