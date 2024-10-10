Ожидается усиление магнитной бури после сильной вспышки на Солнце 10 октября
Ожидается усиление магнитной бури, которая сейчас проходит на Земле после выбросов плазмы из-за вспышки на Солнце, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на руководителя лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики Сергея Богачева.
«Выбросы плазмы от произошедшей вчера вспышки X класса дошли до Земли. Согласно данным, поступающим с мировой сети магнитных обсерваторий, на данный момент происходит планетарная магнитная буря третьего уровня. В ближайшие 1-2 часа ожидается ее усиление», – сказал он.
Ранее в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и Института солнечно-земной физики передавали, что Земле не удастся уклониться от магнитной бури, поскольку плазменное облако обладает большими размерами. Кроме того, облако имеет неоднородную структуру по плотности и скорости. Поэтому 10 октября возможны бури пятого уровня.
Предположительно, магнитная буря будет длиться двое суток, сообщает Богачев.
В период со 2 по 3 сентября на Солнце произошли два мощных всплеска активности. Исследователи отметили, что, хотя за два дня до первого события наблюдался рост солнечной активности, второй взрыв оказался полной неожиданностью.
Продолжительность второй вспышки составила 28 минут, и она сопровождалась нарушениями радиосвязи в коротковолновом диапазоне.
9 октября произошла третья вспышка за последнее время. При этом был зафиксирован крупный выброс плазмы, и на этот раз его траектория исключает возможность столкновения с Землей.