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Ученые спрогнозировали магнитную бурю высшего, пятого, уровня

Ведомости

По результатам моделирования последних крупных вспышек на Солнце ученые сформировали крайне неблагоприятный геомагнитный прогноз на ближайшие два дня: возможна магнитная буря высшего, пятого, уровня. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики.

Вспышка уровня X1.8 9 октября, как выяснилось, сопровождалась исключительно скоростным выбросом плазмы, который придет к Земле уже 10 октября. Земле уклониться от него не удастся, так как плазменное облако имеет исключительно большие размеры и запас по ширине превышает все возможные погрешности измерений. Облако имеет крайне неоднородную структуру как по плотности, так и по скорости.

При самых неблагоприятных сценариях при приходе к планете наиболее плотных ядер солнечного вещества возможны бури высшего – пятого – уровня. При ином развитии событий предполагаются бури четвертого уровня продолжительностью до трех суток.

Две крупные вспышки на Солнце были зафиксированы 2 и 3 сентября. Ученые отметили, что несмотря на то что фиксировали рост солнечной активности за двое суток до первого события, такой мощный взрыв стал абсолютной неожиданностью. Вторая вспышка длилась 28 минут и сопровождалась нарушением радиосвязи в коротковолновом диапазоне. 9 октября случилась третья за последнее время вспышка. При этом был зарегистрирован крупный выброс плазмы, причем на этот раз его конфигурация исключает возможность «промахнуться» мимо Земли.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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