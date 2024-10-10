Ученые спрогнозировали магнитную бурю высшего, пятого, уровня

Две крупные вспышки на Солнце были зафиксированы 2 и 3 сентября. Ученые отметили, что несмотря на то что фиксировали рост солнечной активности за двое суток до первого события, такой мощный взрыв стал абсолютной неожиданностью. Вторая вспышка длилась 28 минут и сопровождалась нарушением радиосвязи в коротковолновом диапазоне. 9 октября случилась третья за последнее время вспышка. При этом был зарегистрирован крупный выброс плазмы, причем на этот раз его конфигурация исключает возможность «промахнуться» мимо Земли.