Ученые спрогнозировали магнитную бурю высшего, пятого, уровня
По результатам моделирования последних крупных вспышек на Солнце ученые сформировали крайне неблагоприятный геомагнитный прогноз на ближайшие два дня: возможна магнитная буря высшего, пятого, уровня. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики.
Вспышка уровня X1.8 9 октября, как выяснилось, сопровождалась исключительно скоростным выбросом плазмы, который придет к Земле уже 10 октября. Земле уклониться от него не удастся, так как плазменное облако имеет исключительно большие размеры и запас по ширине превышает все возможные погрешности измерений. Облако имеет крайне неоднородную структуру как по плотности, так и по скорости.
При самых неблагоприятных сценариях при приходе к планете наиболее плотных ядер солнечного вещества возможны бури высшего – пятого – уровня. При ином развитии событий предполагаются бури четвертого уровня продолжительностью до трех суток.
Две крупные вспышки на Солнце были зафиксированы 2 и 3 сентября. Ученые отметили, что несмотря на то что фиксировали рост солнечной активности за двое суток до первого события, такой мощный взрыв стал абсолютной неожиданностью. Вторая вспышка длилась 28 минут и сопровождалась нарушением радиосвязи в коротковолновом диапазоне. 9 октября случилась третья за последнее время вспышка. При этом был зарегистрирован крупный выброс плазмы, причем на этот раз его конфигурация исключает возможность «промахнуться» мимо Земли.