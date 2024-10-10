МАГАТЭ: повреждений на ЗАЭС за неделю не обнаружено

Российские власти регулярно сообщают об атаках по районам ЗАЭС и города-спутника станции Энергодара. 11 августа вооруженные силы Украины нанесли удар по градирне ЗАЭС с использованием беспилотных летательных аппаратов, оснащенных зажигательными веществами. В результате атаки градирня станции получила значительные повреждения. После пожара команда МАГАТЭ провела осмотр и обнаружила следы возгорания на внутреннем оборудовании, расположенном вблизи уровня распределения водяных форсунок. Также были обнаружены капли сгоревшего пластика и фрагменты разрушенного бетона, разбросанные по бассейну с холодной водой.