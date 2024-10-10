МАГАТЭ: повреждений на ЗАЭС за неделю не обнаружено
Представители МАГАТЭ не зафиксировали новых повреждений на Запорожской АЭС (ЗАЭС) за прошедшую неделю, заявил глава агентства Рафаэль Гросси.
Сотрудники ЗАЭС восстановили подключение к линии электропередачи, которую могут использовать как резервный вариант для станции. Гросси отметил, что ЗАЭС восемь раз отключалась от внешних источников питания.
Российские власти регулярно сообщают об атаках по районам ЗАЭС и города-спутника станции Энергодара. 11 августа вооруженные силы Украины нанесли удар по градирне ЗАЭС с использованием беспилотных летательных аппаратов, оснащенных зажигательными веществами. В результате атаки градирня станции получила значительные повреждения. После пожара команда МАГАТЭ провела осмотр и обнаружила следы возгорания на внутреннем оборудовании, расположенном вблизи уровня распределения водяных форсунок. Также были обнаружены капли сгоревшего пластика и фрагменты разрушенного бетона, разбросанные по бассейну с холодной водой.
ЗАЭС находится под контролем России с конца февраля 2022 г. В октябре того же года Путин поручил принять в федеральную собственность объекты станции и создать ФГУП «Запорожская АЭС» для обеспечения безопасности объектов использования атомной энергии. С 1 сентября 2022 г. на АЭС присутствуют эксперты МАГАТЭ.