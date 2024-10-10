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МАГАТЭ: повреждений на ЗАЭС за неделю не обнаружено

Ведомости

Представители МАГАТЭ не зафиксировали новых повреждений на Запорожской АЭС (ЗАЭС) за прошедшую неделю, заявил глава агентства Рафаэль Гросси.

Сотрудники ЗАЭС восстановили подключение к линии электропередачи, которую могут использовать как резервный вариант для станции. Гросси отметил, что ЗАЭС восемь раз отключалась от внешних источников питания.

Российские власти регулярно сообщают об атаках по районам ЗАЭС и города-спутника станции Энергодара. 11 августа вооруженные силы Украины нанесли удар по градирне ЗАЭС с использованием беспилотных летательных аппаратов, оснащенных зажигательными веществами. В результате атаки градирня станции получила значительные повреждения. После пожара команда МАГАТЭ провела осмотр и обнаружила следы возгорания на внутреннем оборудовании, расположенном вблизи уровня распределения водяных форсунок. Также были обнаружены капли сгоревшего пластика и фрагменты разрушенного бетона, разбросанные по бассейну с холодной водой.

ЗАЭС находится под контролем России с конца февраля 2022 г. В октябре того же года Путин поручил принять в федеральную собственность объекты станции и создать ФГУП «Запорожская АЭС» для обеспечения безопасности объектов использования атомной энергии. С 1 сентября 2022 г. на АЭС присутствуют эксперты МАГАТЭ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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