Следователи провели обыски у арестованного замглавы АСВ Попелюха
По месту жительства у арестованного по делу о мошенничестве заместителя генерального директора Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Александра Попелюха прошли обыски, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
В ходе обысков были изъяты предметы, представляющие интерес для следствия, уточнили агентству.
Лефортовский суд Москвы арестовал Попелюха 9 октября. До этого оперативники следственного управления ФСБ провели следственные действия в центральном московском офисе АСВ, были опрошены двое топ-менеджеров агентства, включая Попелюха. РБК со ссылкой на источники писал, что в деле заместителя руководителя агентства фигурирует ущерб в размере 200 млн руб. из-за занижения доходов от управления аквапарком в Новосибирске. В уголовном деле Попелюха позднее появился ряд фигурантов, в том числе новосибирский бизнесмен Евгений Богорад.
11 октября Лефортовский суд Москвы поместил под домашний арест гендиректора «РАТМ холдинга» Эдуарда Тарана, который является подозреваемым в деле о мошенничестве. ТАСС писал, что задержание Тарана связано с делом Попелюха.