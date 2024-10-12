Следователи провели обыски у арестованного замглавы АСВ Попелюха

Лефортовский суд Москвы арестовал Попелюха 9 октября. До этого оперативники следственного управления ФСБ провели следственные действия в центральном московском офисе АСВ, были опрошены двое топ-менеджеров агентства, включая Попелюха. РБК со ссылкой на источники писал, что в деле заместителя руководителя агентства фигурирует ущерб в размере 200 млн руб. из-за занижения доходов от управления аквапарком в Новосибирске. В уголовном деле Попелюха позднее появился ряд фигурантов, в том числе новосибирский бизнесмен Евгений Богорад.