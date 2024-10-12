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Следователи провели обыски у арестованного замглавы АСВ Попелюха

Ведомости

По месту жительства у арестованного по делу о мошенничестве заместителя генерального директора Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Александра Попелюха прошли обыски, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

В ходе обысков были изъяты предметы, представляющие интерес для следствия, уточнили агентству.

Лефортовский суд Москвы арестовал Попелюха 9 октября. До этого оперативники следственного управления ФСБ провели следственные действия в центральном московском офисе АСВ, были опрошены двое топ-менеджеров агентства, включая Попелюха. РБК со ссылкой на источники писал, что в деле заместителя руководителя агентства фигурирует ущерб в размере 200 млн руб. из-за занижения доходов от управления аквапарком в Новосибирске. В уголовном деле Попелюха позднее появился ряд фигурантов, в том числе новосибирский бизнесмен Евгений Богорад.

11 октября Лефортовский суд Москвы поместил под домашний арест гендиректора «РАТМ холдинга» Эдуарда Тарана, который является подозреваемым в деле о мошенничестве. ТАСС писал, что задержание Тарана связано с делом Попелюха.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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