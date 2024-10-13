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При стрельбе в Оклахоме погиб один человек

Ведомости

В результате стрельбы в развлекательном центре в Оклахома-Сити погиб один человек, еще не менее 12 получили ранения, сообщает CNN со ссылкой на полицию.

Стрельба на вечеринке произошла 12 октября. Между двумя группами завязался конфликт и после «словесной перепалки» на парковке раздались выстрелы, рассказали телеканалу в полицейском управлении Оклахома-Сити.

«Затем эти люди вернулись в центр мероприятий, где стрельба продолжилась», – приводит CNN комментарий сержанта Джона Скуты.

Один человек скончался на месте происшествия, еще не менее 12 пострадавших поступили в больницы с огнестрельными ранениями. Информации об их состоянии нет, пишет CNN. Associated Press со ссылкой на правоохранителей также сообщает, что два человека находятся в критическом состоянии.

Подозреваемые пока не установлены, но несколько человек были задержаны после стрельбы. При этом аресты не производились, уточнили в полиции.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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