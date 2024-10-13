При стрельбе в Оклахоме погиб один человек
В результате стрельбы в развлекательном центре в Оклахома-Сити погиб один человек, еще не менее 12 получили ранения, сообщает CNN со ссылкой на полицию.
Стрельба на вечеринке произошла 12 октября. Между двумя группами завязался конфликт и после «словесной перепалки» на парковке раздались выстрелы, рассказали телеканалу в полицейском управлении Оклахома-Сити.
«Затем эти люди вернулись в центр мероприятий, где стрельба продолжилась», – приводит CNN комментарий сержанта Джона Скуты.
Один человек скончался на месте происшествия, еще не менее 12 пострадавших поступили в больницы с огнестрельными ранениями. Информации об их состоянии нет, пишет CNN. Associated Press со ссылкой на правоохранителей также сообщает, что два человека находятся в критическом состоянии.
Подозреваемые пока не установлены, но несколько человек были задержаны после стрельбы. При этом аресты не производились, уточнили в полиции.