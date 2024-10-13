При стрельбе в Оклахоме погиб один человек

Один человек скончался на месте происшествия, еще не менее 12 пострадавших поступили в больницы с огнестрельными ранениями. Информации об их состоянии нет, пишет CNN. Associated Press со ссылкой на правоохранителей также сообщает, что два человека находятся в критическом состоянии.