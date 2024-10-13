Умер заслуженный артист РСФСР Александр Крючков
Актер театра и кино, исполнивший роли в эпизодах сериалов «Улицы разбитых фонарей» и «След», умер на 81-м году жизни, следует из данных агрегатора kino-teatr.ru.
Артист скончался 7 октября, причина смерти не называется.
Крючков в 1969 г. окончил ГИТИС, после чего работал в Московском областном театре юного зрителя, в Камерном областном театре, а также в Королевском драматическом театре. Среди его театральных работ роли в постановках «Мертвые души», «На дне», «Золушка», «Гроза» и другие. В 1982 г. Крючкову было присвоено звание заслуженного артиста РСФСР.
Актер с 1967 г. озвучивал роли в кино. Крючков также исполнил роли фильмах и сериалах «Помни имя свое», «Золотой туман», «Улицы разбитых фонарей-6», «След» и «Вольная грамота».