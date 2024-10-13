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Умер заслуженный артист РСФСР Александр Крючков

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Актер театра и кино, исполнивший роли в эпизодах сериалов «Улицы разбитых фонарей» и «След», умер на 81-м году жизни, следует из данных агрегатора kino-teatr.ru.  

Артист скончался 7 октября, причина смерти не называется.

Крючков в 1969 г. окончил ГИТИС, после чего работал в Московском областном театре юного зрителя, в Камерном областном театре, а также в Королевском драматическом театре. Среди его театральных работ роли в постановках «Мертвые души», «На дне», «Золушка», «Гроза» и другие. В 1982 г. Крючкову было присвоено звание заслуженного артиста РСФСР.

Актер с 1967 г. озвучивал роли в кино. Крючков также исполнил роли фильмах и сериалах «Помни имя свое», «Золотой туман», «Улицы разбитых фонарей-6», «След» и «Вольная грамота».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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