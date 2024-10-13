Умер заслуженный артист РСФСР Александр Крючков

Крючков в 1969 г. окончил ГИТИС, после чего работал в Московском областном театре юного зрителя, в Камерном областном театре, а также в Королевском драматическом театре. Среди его театральных работ роли в постановках «Мертвые души», «На дне», «Золушка», «Гроза» и другие. В 1982 г. Крючкову было присвоено звание заслуженного артиста РСФСР.