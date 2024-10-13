Тишковец: мокрый снег ожидается в Москве со следующей недели

«До среды сохранится по-осеннему ненастная и холодная погода с осадками, в том числе в смешанной фазе в темное время суток, по ночам от +1 до +6, днем от +3 до +8. В общей сложности за трое суток в Москве выпадет от 8 до 13 мм осадков», – добавил он.