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Тишковец: мокрый снег ожидается в Москве со следующей недели

Ведомости

На православный праздник Покров Пресвятой Богородицы 14 октября выпадет первый снег, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. 

«Следующая неделя стартует с наступления глубокой осени. В понедельник холодный атмосферный фронт, связанный с североатлантическим циклоном “Хельма”, напомнит нам по полной программе, что на дворе середина осени, и мало того – Покров, когда по народным приметам выпадает первый снег», – написал он в Telegram. 

Дожди, переходящие в мокрый снегопад с кратковременным формирование временного снежного покрова, начнутся в понедельник, 14 октября. Ожидается юго-восточный ветер 5-10 м/с с порывами до 13 м/с. Воздух прогреется до 5 градусов тепла, ночью – до 2 градусов тепла. Тишковец отметил, что это на несколько градусов ниже климатической нормы и соответствует погоде конца октября-начала ноября. 

«До среды сохранится по-осеннему ненастная и холодная погода с осадками, в том числе в смешанной фазе в темное время суток, по ночам от +1 до +6, днем от +3 до +8. В общей сложности за трое суток в Москве выпадет от 8 до 13 мм осадков», – добавил он.

Синоптик отметил, что во второй половине предстоящей недели инициатива станет переходить к антициклону, и погода постепенно наладится. Уже к следующим выходным станет солнечно, а воздух прогреется вплоть до 12 градусов.

На прошедшей неделе с 7 по 13 октября в столичном регионе прошел циклон «Кассандра». В Москве выпало до 28,4 мм осадков, или 41% от всей месячной нормы. Тишковец тогда отмечал, что может быть побит рекорд для 7 октября, который держится с 2003 г. и составляет 23,2 мм осадков.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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