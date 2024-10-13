Тишковец: мокрый снег ожидается в Москве со следующей недели
На православный праздник Покров Пресвятой Богородицы 14 октября выпадет первый снег, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
«Следующая неделя стартует с наступления глубокой осени. В понедельник холодный атмосферный фронт, связанный с североатлантическим циклоном “Хельма”, напомнит нам по полной программе, что на дворе середина осени, и мало того – Покров, когда по народным приметам выпадает первый снег», – написал он в Telegram.
Дожди, переходящие в мокрый снегопад с кратковременным формирование временного снежного покрова, начнутся в понедельник, 14 октября. Ожидается юго-восточный ветер 5-10 м/с с порывами до 13 м/с. Воздух прогреется до 5 градусов тепла, ночью – до 2 градусов тепла. Тишковец отметил, что это на несколько градусов ниже климатической нормы и соответствует погоде конца октября-начала ноября.
«До среды сохранится по-осеннему ненастная и холодная погода с осадками, в том числе в смешанной фазе в темное время суток, по ночам от +1 до +6, днем от +3 до +8. В общей сложности за трое суток в Москве выпадет от 8 до 13 мм осадков», – добавил он.
Синоптик отметил, что во второй половине предстоящей недели инициатива станет переходить к антициклону, и погода постепенно наладится. Уже к следующим выходным станет солнечно, а воздух прогреется вплоть до 12 градусов.
На прошедшей неделе с 7 по 13 октября в столичном регионе прошел циклон «Кассандра». В Москве выпало до 28,4 мм осадков, или 41% от всей месячной нормы. Тишковец тогда отмечал, что может быть побит рекорд для 7 октября, который держится с 2003 г. и составляет 23,2 мм осадков.