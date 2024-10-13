Умер бывший банкир Александр Смоленский

Умер бывший банкир Александр СмоленскийСоздателю коммерческого банка «Столичный» было 70 лет
Обстоятельства смерти не уточняются.
Предприниматель родился в семье австрийских эмигрантов в Москве 6 июля 1954 г. Трудовую деятельности начинал в типографиях, а в 1980 г. занял должность товароведа московской торговой фирмы «Весна».
В 1981 г. Смоленского обвинили в хищении госимущества и частном предпринимательстве. По официальным данным, его осудили на два года. Смоленский говорил, что использовал 6 кг типографской краски для печати Библии.
Был создателем коммерческого банка «Столичный», который был открыт в 1989 г. Позже был переименован в «СБС-Агро». В 2003 г. был продан бизнесмену Владимиру Потанину.
Смоленский являлся участником «семибанкирщины» – неформальной группы бизнесменов, которая помогала переизбраться Борису Ельцину на второй президентский срок в 1996 г.