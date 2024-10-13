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Умер бывший банкир Александр Смоленский

Создателю коммерческого банка «Столичный» было 70 лет
Ведомости

Бывший банкир и бизнесмен Александр Смоленский умер в возрасте 70 лет, пишет «Коммерсантъ».

Обстоятельства смерти не уточняются.

Предприниматель родился в семье австрийских эмигрантов в Москве 6 июля 1954 г. Трудовую деятельности начинал в типографиях, а в 1980 г. занял должность товароведа московской торговой фирмы «Весна».

В 1981 г. Смоленского обвинили в хищении госимущества и частном предпринимательстве. По официальным данным, его осудили на два года. Смоленский говорил, что использовал 6 кг типографской краски для печати Библии.

Был создателем коммерческого банка «Столичный», который был открыт в 1989 г. Позже был переименован в «СБС-Агро». В 2003 г. был продан бизнесмену Владимиру Потанину.

Смоленский являлся участником «семибанкирщины» – неформальной группы бизнесменов, которая помогала переизбраться Борису Ельцину на второй президентский срок в 1996 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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