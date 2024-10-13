При пожаре в «Очаковских банях» в Москве спасли трех человек

Сообщение о пожаре на улице Большая Очаковская, 35 поступило в 16:04 мск. Инцидент произошел на третьем этаже «Очаковских бань», огонь потушили на площади 5 кв. м, уточнили в ведомстве. Из здания самостоятельно вышли около 30 человек, сотрудники МЧС России также эвакуировали и передали врачам трех человек, в том числе ребенка.