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При пожаре в «Очаковских банях» в Москве спасли трех человек

Ведомости

На западе Москвы произошло возгорание в «Очаковских банях», пожарные спасли трех человек и передали их врачам, сообщает Telegram-канал МЧС России. 

Сообщение о пожаре на улице Большая Очаковская, 35 поступило в 16:04 мск. Инцидент произошел на третьем этаже «Очаковских бань», огонь потушили на площади 5 кв. м, уточнили в ведомстве. Из здания самостоятельно вышли около 30 человек, сотрудники МЧС России также эвакуировали и передали врачам трех человек, в том числе ребенка.

На месте происшествия работали 26 специалистов и восемь единиц техники, говорится в сообщении. 

Telegram-канал Shot писал, что несколько человек оказались заблокированы на втором этаже здания и кричали, что не могут выбраться. Возгорание, как отмечается в сообщении, произошло в предбаннике.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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