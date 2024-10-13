При пожаре в «Очаковских банях» в Москве спасли трех человек
На западе Москвы произошло возгорание в «Очаковских банях», пожарные спасли трех человек и передали их врачам, сообщает Telegram-канал МЧС России.
Сообщение о пожаре на улице Большая Очаковская, 35 поступило в 16:04 мск. Инцидент произошел на третьем этаже «Очаковских бань», огонь потушили на площади 5 кв. м, уточнили в ведомстве. Из здания самостоятельно вышли около 30 человек, сотрудники МЧС России также эвакуировали и передали врачам трех человек, в том числе ребенка.
На месте происшествия работали 26 специалистов и восемь единиц техники, говорится в сообщении.
Telegram-канал Shot писал, что несколько человек оказались заблокированы на втором этаже здания и кричали, что не могут выбраться. Возгорание, как отмечается в сообщении, произошло в предбаннике.