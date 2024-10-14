В Москве задержаны обвиняемые в мошенничестве под видом трудоустройства моделей
Полицейские в Москве задержали восемь человек по обвинению в хищении денег граждан под предлогом трудоустройства в модельное агентство. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Злоумышленники размещали в интернете объявления о проведении кастингов моделей на Пресненской набережной и улице Большая Дмитровка. Заинтересовавшимся в такой работе юношам и девушкам предлагалось пройти платное обучение, стоимость которого агентство обещало компенсировать.
«Введенные в заблуждение соискатели платили от 100 000 до 150 000 руб. Некоторые из них брали кредиты, так как не располагали такой суммой. После получения оплаты сотрудники агентства не выполняли свои обязательства и распоряжались деньгами по своему усмотрению», – написала Волк в своем Telegram-канале.
Сейчас в уголовном деле фигурируют 10 потерпевших. В отношении руководителя и сотрудников агентства возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере). Санкция по этой части предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет.
В июле президент России Владимир Путин подписал закон о противодействии мошенничеству. В соответствии с его требованиями, банки обязаны приостанавливать на два дня переводы, если информация о получателе денег содержится в базе данных Банка России о случаях и попытках мошеннических операций. В противном случае кредитной организации придется вернуть клиенту деньги в течение 30 календарных дней.