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В Москве задержаны обвиняемые в мошенничестве под видом трудоустройства моделей

Ведомости

Полицейские в Москве задержали восемь человек по обвинению в хищении денег граждан под предлогом трудоустройства в модельное агентство. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Злоумышленники размещали в интернете объявления о проведении кастингов моделей на Пресненской набережной и улице Большая Дмитровка. Заинтересовавшимся в такой работе юношам и девушкам предлагалось пройти платное обучение, стоимость которого агентство обещало компенсировать.

«Введенные в заблуждение соискатели платили от 100 000 до 150 000 руб. Некоторые из них брали кредиты, так как не располагали такой суммой. После получения оплаты сотрудники агентства не выполняли свои обязательства и распоряжались деньгами по своему усмотрению», – написала Волк в своем Telegram-канале.

Сейчас в уголовном деле фигурируют 10 потерпевших. В отношении руководителя и сотрудников агентства возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере). Санкция по этой части предусматривает лишение свободы на срок до 10 лет.

В июле президент России Владимир Путин подписал закон о противодействии мошенничеству. В соответствии с его требованиями, банки обязаны приостанавливать на два дня переводы, если информация о получателе денег содержится в базе данных Банка России о случаях и попытках мошеннических операций. В противном случае кредитной организации придется вернуть клиенту деньги в течение 30 календарных дней.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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