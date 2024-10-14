В Москве задержаны обвиняемые в мошенничестве под видом трудоустройства моделей

«Введенные в заблуждение соискатели платили от 100 000 до 150 000 руб. Некоторые из них брали кредиты, так как не располагали такой суммой. После получения оплаты сотрудники агентства не выполняли свои обязательства и распоряжались деньгами по своему усмотрению», – написала Волк в своем Telegram-канале.