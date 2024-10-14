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Минобороны предложило наделять защитников границы РФ статусом ветеранов

Ведомости

Минобороны РФ предложило приравнять к ветеранам боевых действий военных, отражающих вторжение и провокации на государственной границе России на территориях регионов, прилегающих к зоне спецоперации. Соответствующий документ размещен на портале нормативных правовых актов.

Изменение планируется внести в закон «О ветеранах». Определять список прилегающих к зоне спецоперации территорий будет кабмин.

Авторы законопроекта предлагают присваивать статус ветерана боевых действий тем, кто участвует «в отражении вооруженного вторжения на территорию РФ, а также в ходе вооруженной провокации ‎на государственной границе РФ». Статус ветерана также смогут получить участники боевых действий на территориях, прилегающих к району проведения спецоперации.

Расходы из бюджета составят порядка 3,4 млрд руб.: 1,031 млрд руб. в 2025 г., 1,124 млрд руб. – в 2026 г., 1,257 млрд руб. – в 2027 г.

5 сентября кабмин внес в Госдуму законопроект о признании сотрудников СК и прокуратуры, исполняющих обязанности в зоне спецоперации, ветеранами боевых действий. Отмечается, что в случае принятия документа этот статус смогут получить прокуроры и сотрудники СКР, исполнявшие свои служебные обязанности на территории Сирии с 30 сентября 2015 г. Как отмечается в пояснительной записке, сотрудники прокуратуры и СКР, работающие в зоне боевых действий, фиксируют военные преступления ВСУ, а также исполняют свои обязанности с риском для здоровья.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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