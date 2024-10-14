Минобороны предложило наделять защитников границы РФ статусом ветеранов
Минобороны РФ предложило приравнять к ветеранам боевых действий военных, отражающих вторжение и провокации на государственной границе России на территориях регионов, прилегающих к зоне спецоперации. Соответствующий документ размещен на портале нормативных правовых актов.
Изменение планируется внести в закон «О ветеранах». Определять список прилегающих к зоне спецоперации территорий будет кабмин.
Авторы законопроекта предлагают присваивать статус ветерана боевых действий тем, кто участвует «в отражении вооруженного вторжения на территорию РФ, а также в ходе вооруженной провокации на государственной границе РФ». Статус ветерана также смогут получить участники боевых действий на территориях, прилегающих к району проведения спецоперации.
Расходы из бюджета составят порядка 3,4 млрд руб.: 1,031 млрд руб. в 2025 г., 1,124 млрд руб. – в 2026 г., 1,257 млрд руб. – в 2027 г.
5 сентября кабмин внес в Госдуму законопроект о признании сотрудников СК и прокуратуры, исполняющих обязанности в зоне спецоперации, ветеранами боевых действий. Отмечается, что в случае принятия документа этот статус смогут получить прокуроры и сотрудники СКР, исполнявшие свои служебные обязанности на территории Сирии с 30 сентября 2015 г. Как отмечается в пояснительной записке, сотрудники прокуратуры и СКР, работающие в зоне боевых действий, фиксируют военные преступления ВСУ, а также исполняют свои обязанности с риском для здоровья.