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В Думу внесен законопроект о статусе ветерана для сотрудников СК и прокуратуры

Ведомости

Кабмин внес в Госдуму законопроект о признании сотрудников СК и прокуратуры, исполняющих обязанности в зоне спецоперации, ветеранами боевых действий. Соответствующий законопроект опубликован в думской электронной базе.

«Предлагается установить статус ветерана боевых действий указанным категориям граждан, исполнявшим в соответствии с решениями органов прокуратуры РФ или Следственного комитета РФ свои служебные обязанности в условиях специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики с 24 февраля 2022 г., на территориях Запорожской области и Херсонской области с 30 сентября 2022 г.», – написано в пояснительной записке.

Отмечается, что в случае принятия документа этот статус смогут получить прокуроры и сотрудники СКР, исполнявшие свои служебные обязанности на территории Сирии с 30 сентября 2015 г. Как отмечается в пояснительной записке, сотрудники прокуратуры и СКР, работающие в зоне боевых действий, фиксируют военные преступления ВСУ, а также исполняют свои обязанности с риском для здоровья.

26 августа председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн сообщил, что военкоры смогут получить статус ветерана военной журналистики. Хинштейн также объяснил, чем отличаются эти два статуса. Журналист не имеет права брать в руки оружие, статус ветерана боевых действий же предусматривает непосредственное участие в боевых действиях. Именно поэтому звание ВБД нельзя «автоматически распространить» на военкоров, пояснил депутат.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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