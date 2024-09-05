В Думу внесен законопроект о статусе ветерана для сотрудников СК и прокуратуры

Отмечается, что в случае принятия документа этот статус смогут получить прокуроры и сотрудники СКР, исполнявшие свои служебные обязанности на территории Сирии с 30 сентября 2015 г. Как отмечается в пояснительной записке, сотрудники прокуратуры и СКР, работающие в зоне боевых действий, фиксируют военные преступления ВСУ, а также исполняют свои обязанности с риском для здоровья.