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Верховный суд счел законным приговор физику Губанову по делу о госизмене

Ведомости

Верховный суд РФ подтвердил законность решения Мосгорсуда приговорить к 12 годам лишения свободы ученого Центрального аэрогидродинамического института им. Николая Жуковского (ЦАГИ) Анатолия Губанова. Об этом сообщает ТАСС.

«Решением уголовной коллегии Верховного суда Российской Федерации приговор Московского городского суда оставлен без изменения, жалоба – без удовлетворения», – зачитал определение судья.

Лефортовский суд Москвы арестовал Губанова 3 декабря 2020 г. Спустя полгода ФСБ также задержала его подчиненного – профессора Валерия Голубкина.

Следствие заявило, что Голубкин по указанию Губанова передал Нидерландам материалы, в которых содержалась государственная тайна. Речь шла о двух отчетах по международному проекту HEXAFLY-INT по созданию пассажирского самолета, которые ЦАГИ был обязан предоставить партнерам. Сторона защиты настаивала, что сведения, которые Голубкин передавал коллегам по международному проекту, не содержали гостайны.

В октябре 2023 г. Мосгорсуд приговорил Губанова к 12 годам колонии строгого режима, признав его виновным в госизмене (ст. 275 УК РФ). По той же статье и на тот же срок был приговорен и Голубкин в июне 2023 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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