Верховный суд счел законным приговор физику Губанову по делу о госизмене
Верховный суд РФ подтвердил законность решения Мосгорсуда приговорить к 12 годам лишения свободы ученого Центрального аэрогидродинамического института им. Николая Жуковского (ЦАГИ) Анатолия Губанова. Об этом сообщает ТАСС.
«Решением уголовной коллегии Верховного суда Российской Федерации приговор Московского городского суда оставлен без изменения, жалоба – без удовлетворения», – зачитал определение судья.
Лефортовский суд Москвы арестовал Губанова 3 декабря 2020 г. Спустя полгода ФСБ также задержала его подчиненного – профессора Валерия Голубкина.
Следствие заявило, что Голубкин по указанию Губанова передал Нидерландам материалы, в которых содержалась государственная тайна. Речь шла о двух отчетах по международному проекту HEXAFLY-INT по созданию пассажирского самолета, которые ЦАГИ был обязан предоставить партнерам. Сторона защиты настаивала, что сведения, которые Голубкин передавал коллегам по международному проекту, не содержали гостайны.
В октябре 2023 г. Мосгорсуд приговорил Губанова к 12 годам колонии строгого режима, признав его виновным в госизмене (ст. 275 УК РФ). По той же статье и на тот же срок был приговорен и Голубкин в июне 2023 г.