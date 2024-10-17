Суд поместил супругу Леонида Гозмана под домашний арест

Сам Гозман после начавшейся в 2022 г. спецоперации на Украине покинул страну. В мае того же года он был внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов. В конце 2023 г. стало известно, что Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении Гозмана по статье о фейках об армии. В июле 2024 г. Гагаринский суд Москвы приговорил его к восьми годам и шести месяцам колонии. Общественному деятелю также запретили на четыре года администрировать интернет-ресурсы. В конце июля агентство ТАСС со ссылкой на данные Гагаринского суда сообщило, что прокуратура обжаловала заочный приговор Гозману.