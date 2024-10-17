Газета
Телеграм
Подкаст
/ Общество

Суд поместил супругу Леонида Гозмана под домашний арест

Ведомости

Супруга общественного деятеля Леонида Гозмана (считается в России иноагентом) Марина Егорова заключена под домашний арест. Это следует из картотеки на сайте Лефортовского суда Москвы.

Заседание по вопросу об избрании меры пресечения было закрытым. Решение о помещении Егоровой под домашний арест, которое суд принял 4 октября, вступило в силу 8 октября. В картотеке не указано, какое преступление ей инкриминируется.

RT со ссылкой на источники в судебных органах пишет, что в отношении супруги Гозмана возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде культурных ценностей в составе организованной группы. Егорова якобы пыталась вывезти «множество ценных предметов и антиквариата» из России в Италию, где сейчас проживает общественный деятель, утверждает телеканал. RT пишет, что ее супруг якобы являлся одним из организаторов вывоза.

Сам Гозман после начавшейся в 2022 г. спецоперации на Украине покинул страну. В мае того же года он был внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов. В конце 2023 г. стало известно, что Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении Гозмана по статье о фейках об армии. В июле 2024 г. Гагаринский суд Москвы приговорил его к восьми годам и шести месяцам колонии. Общественному деятелю также запретили на четыре года администрировать интернет-ресурсы. В конце июля агентство ТАСС со ссылкой на данные Гагаринского суда сообщило, что прокуратура обжаловала заочный приговор Гозману. 

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных