Суд поместил супругу Леонида Гозмана под домашний арест
Супруга общественного деятеля Леонида Гозмана
Заседание по вопросу об избрании меры пресечения было закрытым. Решение о помещении Егоровой под домашний арест, которое суд принял 4 октября, вступило в силу 8 октября. В картотеке не указано, какое преступление ей инкриминируется.
RT со ссылкой на источники в судебных органах пишет, что в отношении супруги Гозмана возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде культурных ценностей в составе организованной группы. Егорова якобы пыталась вывезти «множество ценных предметов и антиквариата» из России в Италию, где сейчас проживает общественный деятель, утверждает телеканал. RT пишет, что ее супруг якобы являлся одним из организаторов вывоза.
Сам Гозман после начавшейся в 2022 г. спецоперации на Украине покинул страну. В мае того же года он был внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов. В конце 2023 г. стало известно, что Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении Гозмана по статье о фейках об армии. В июле 2024 г. Гагаринский суд Москвы приговорил его к восьми годам и шести месяцам колонии. Общественному деятелю также запретили на четыре года администрировать интернет-ресурсы. В конце июля агентство ТАСС со ссылкой на данные Гагаринского суда сообщило, что прокуратура обжаловала заочный приговор Гозману.