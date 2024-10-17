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/ Общество

В Москве арестован обвиняемый в попытке взорвать авто партнера по бизнесу

Ведомости

Черемушкинский районный суд Москвы арестовал Виталия Слободяника, обвиняемого в попытке взорвать автомобиль своего бизнес-партнера на юго-западе Москвы. Об этом сообщается в Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции.

Следствие полагает, что Слободяник попытался убить своего делового партнера из-за личной неприязни. Инцидент произошел 15 октября. Фигурант установил взрывное устройство на капот автомобиля своего партнера. В результате взрыва пострадали владелец автомобиля, его шестилетний сын и ее один мужчина.

Telegram-канал Shot писал, что самодельное взрывное устройство лежало в пакете на капоте внедорожника TANK, прикрытое детской пелёнкой. Устройство сработало, когда водитель попытался убрать опасный предмет. По данным «РИА Новости», Слободяник служил в белорусском спецназе. Столичное управление Следственного комитета уточняло, что после взрыва в реанимацию попал 50-летний директор и соучредитель ООО «Шейкер групп», одним из проектов которого является бар «Гадкий койот». Слободяник является еще одним учредителем бара, ему принадлежит 25% долей. Он также владеет долями в заведениях Dirty dance bar и «Бунин бар» в Екатеринбурге.

Возбуждено уголовное по ч. 3 ст. 30 пп. «а», «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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