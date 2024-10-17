В Москве арестован обвиняемый в попытке взорвать авто партнера по бизнесу
Черемушкинский районный суд Москвы арестовал Виталия Слободяника, обвиняемого в попытке взорвать автомобиль своего бизнес-партнера на юго-западе Москвы. Об этом сообщается в Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции.
Следствие полагает, что Слободяник попытался убить своего делового партнера из-за личной неприязни. Инцидент произошел 15 октября. Фигурант установил взрывное устройство на капот автомобиля своего партнера. В результате взрыва пострадали владелец автомобиля, его шестилетний сын и ее один мужчина.
Telegram-канал Shot писал, что самодельное взрывное устройство лежало в пакете на капоте внедорожника TANK, прикрытое детской пелёнкой. Устройство сработало, когда водитель попытался убрать опасный предмет. По данным «РИА Новости», Слободяник служил в белорусском спецназе. Столичное управление Следственного комитета уточняло, что после взрыва в реанимацию попал 50-летний директор и соучредитель ООО «Шейкер групп», одним из проектов которого является бар «Гадкий койот». Слободяник является еще одним учредителем бара, ему принадлежит 25% долей. Он также владеет долями в заведениях Dirty dance bar и «Бунин бар» в Екатеринбурге.
Возбуждено уголовное по ч. 3 ст. 30 пп. «а», «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц).