В Москве арестован обвиняемый в попытке взорвать авто партнера по бизнесу

Telegram-канал Shot писал, что самодельное взрывное устройство лежало в пакете на капоте внедорожника TANK, прикрытое детской пелёнкой. Устройство сработало, когда водитель попытался убрать опасный предмет. По данным «РИА Новости», Слободяник служил в белорусском спецназе. Столичное управление Следственного комитета уточняло, что после взрыва в реанимацию попал 50-летний директор и соучредитель ООО «Шейкер групп», одним из проектов которого является бар «Гадкий койот». Слободяник является еще одним учредителем бара, ему принадлежит 25% долей. Он также владеет долями в заведениях Dirty dance bar и «Бунин бар» в Екатеринбурге.