Следствие просит заочно арестовать экс-предправления «ФК Открытие» Ромаева

В августе 2017 г. «ФК Открытие» стал первым банком, который ЦБ забрал на санацию с помощью Фонда консолидации банковского сектора. В декабре 2022 г. ВТБ полностью выкупил организацию у Банка России. В феврале 2024 г. стало известно, что ВТБ отказался от планов ликвидации «ФК Открытие».