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Следствие просит заочно арестовать экс-предправления «ФК Открытие» Ромаева

Банкира подозревают в растрате в особо крупном размере
Ведомости

Следствие просит заочно арестовать бывшего председателя правления банка «ФК Открытие» Дмитрия Ромаева по делу о растрате в особо крупном размере, следует из картотеки Мещанского суда Москвы.

Ромаев подозревается по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата, совершенное организованной группой в особо крупном размере). Максимальное наказание по этой части – до 10 лет лишения свободы.

ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы пишет, что банкир объявлен в международный розыск. Ходатайство следствия было зарегистрировано 17 октября.

26 августа этого года пресс-секретарь Тверского суда Москвы Мария Освальдо сообщила «Ведомостям», что экс-владелец «Открытие холдинга» Вадим Беляев и бывший член правления финансовой организации Михаил Назарычев объявлены в международный розыск. Следствие попросило заочно арестовать Беляева и Назарычева. В феврале сообщалось, что Беляева задержали в США по обвинению в содействии председателю правления ВТБ Андрею Костину в обходе санкций.

Ромаев возглавлял правление банка «ФК Открытие» в 2013-2015 гг. В 2016 г. занимал пост председателя наблюдательного совета банка, до конца октября 2017 г. входил в совет директоров «Открытие холдинга». В 2018 г. Ромаев возглавил совет директоров международной инвестиционной компании Waarde Capital (Нидерланды). Ромаев курировал развитие и инвестиционную стратегию.

В августе 2017 г. «ФК Открытие» стал первым банком, который ЦБ забрал на санацию с помощью Фонда консолидации банковского сектора. В декабре 2022 г. ВТБ полностью выкупил организацию у Банка России. В феврале 2024 г. стало известно, что ВТБ отказался от планов ликвидации «ФК Открытие».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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