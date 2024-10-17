Следствие просит заочно арестовать экс-предправления «ФК Открытие» Ромаева

Следствие просит заочно арестовать экс-предправления «ФК Открытие» РомаеваБанкира подозревают в растрате в особо крупном размере
Следствие просит заочно арестовать бывшего председателя правления банка «ФК Открытие» Дмитрия Ромаева по делу о растрате в особо крупном размере, следует из картотеки Мещанского суда Москвы.
Ромаев подозревается по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата, совершенное организованной группой в особо крупном размере). Максимальное наказание по этой части – до 10 лет лишения свободы.
ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы пишет, что банкир объявлен в международный розыск. Ходатайство следствия было зарегистрировано 17 октября.
26 августа этого года пресс-секретарь Тверского суда Москвы Мария Освальдо сообщила «Ведомостям», что экс-владелец «Открытие холдинга» Вадим Беляев и бывший член правления финансовой организации Михаил Назарычев объявлены в международный розыск. Следствие попросило заочно арестовать Беляева и Назарычева. В феврале сообщалось, что Беляева задержали в США по обвинению в содействии председателю правления ВТБ Андрею Костину в обходе санкций.
Ромаев возглавлял правление банка «ФК Открытие» в 2013-2015 гг. В 2016 г. занимал пост председателя наблюдательного совета банка, до конца октября 2017 г. входил в совет директоров «Открытие холдинга». В 2018 г. Ромаев возглавил совет директоров международной инвестиционной компании Waarde Capital (Нидерланды). Ромаев курировал развитие и инвестиционную стратегию.
В августе 2017 г. «ФК Открытие» стал первым банком, который ЦБ забрал на санацию с помощью Фонда консолидации банковского сектора. В декабре 2022 г. ВТБ полностью выкупил организацию у Банка России. В феврале 2024 г. стало известно, что ВТБ отказался от планов ликвидации «ФК Открытие».