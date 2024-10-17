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Путин поручил расширить полномочия Минспорта

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Президент России Владимир Путин поручил расширить полномочия Министерства спорта. Об этом он объявил в ходе проведения Совета по развитию физической культуры и спорта в Уфе.

Российский президент поручил правительству внести изменения в законодательство в части «расширения полномочий Минспорта, проработать и актуализировать требования к деятельности всех спортивных и физкультурных организаций с учетом их специфики и вне зависимости от категорий, принадлежности и форм собственности». 

«Координация совместной работы органов власти, государственных организаций и частного бизнеса возлагается на Минспорт. Это необходимая в современных условиях мера и очень большая ответственность», – отметил он (цитата по ТАСС).

Глава государства 17 октября находится с рабочим визитом в Уфе, где до 19 октября проходит международный форум «Россия – спортивная держава». В ходе визита президент посетил местный Центр спортивной подготовки по фехтованию Башкортостана, церемония открытия которого состоялась 17 октября. 

Путин в февральском послании Федеральному собранию объявил о создании национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Глава государства тогда отметил возросшее в последние годы число россиян, которые регулярно занимаются спортом, и анонсировал налоговые вычеты для тех, кто «регулярно на плановой основе проходит диспансеризацию, а также успешно сдает нормативы ГТО (физкультурно-спортивный комплекс)».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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