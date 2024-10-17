Путин поручил расширить полномочия Минспорта
Президент России Владимир Путин поручил расширить полномочия Министерства спорта. Об этом он объявил в ходе проведения Совета по развитию физической культуры и спорта в Уфе.
Российский президент поручил правительству внести изменения в законодательство в части «расширения полномочий Минспорта, проработать и актуализировать требования к деятельности всех спортивных и физкультурных организаций с учетом их специфики и вне зависимости от категорий, принадлежности и форм собственности».
«Координация совместной работы органов власти, государственных организаций и частного бизнеса возлагается на Минспорт. Это необходимая в современных условиях мера и очень большая ответственность», – отметил он (цитата по ТАСС).
Глава государства 17 октября находится с рабочим визитом в Уфе, где до 19 октября проходит международный форум «Россия – спортивная держава». В ходе визита президент посетил местный Центр спортивной подготовки по фехтованию Башкортостана, церемония открытия которого состоялась 17 октября.
Путин в февральском послании Федеральному собранию объявил о создании национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Глава государства тогда отметил возросшее в последние годы число россиян, которые регулярно занимаются спортом, и анонсировал налоговые вычеты для тех, кто «регулярно на плановой основе проходит диспансеризацию, а также успешно сдает нормативы ГТО (физкультурно-спортивный комплекс)».