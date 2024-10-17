Путин поручил расширить полномочия Минспорта

Путин в февральском послании Федеральному собранию объявил о создании национального проекта «Продолжительная и активная жизнь». Глава государства тогда отметил возросшее в последние годы число россиян, которые регулярно занимаются спортом, и анонсировал налоговые вычеты для тех, кто «регулярно на плановой основе проходит диспансеризацию, а также успешно сдает нормативы ГТО (физкультурно-спортивный комплекс)».