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В Россию из Турции депортирован обвиняемый в покушении на крупное мошенничество

Ведомости

В аэропорту «Внуково» российские правоохранители задержали депортированного из Турции гражданина РФ Магомеда Дарчиева. Он обвиняется в покушении на мошенничество в составе группы лиц по предварительному сговору в особо крупном размере. Об этом сообщает «МВД медиа».

«Предварительно установлено, что в 2016 г. злоумышленник и его сообщники узнали о наличии у умершей женщины права собственности на 14 объектов недвижимости на территории РФ и за ее пределами. Они изготовили подложное завещание, согласно которому это имущество должно было перейти одному из соучастников преступления», – рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Криминальный умысел не был доведен до конца по не зависящим от фигурантов обстоятельствам. После возбуждения следователями уголовного дела Дарчиев покинул Россию и скрылся за границей. В 2023 г. он был объявлен в международный розыск. Позже по каналам Интерпола была получена информация о том, что фигурант скрывается в Турции.

«Благодаря тесному взаимодействию с турецкими партнерами разыскиваемый депортирован в Россию и задержан», – сообщила Волк.

В начале октября МВД и Генпрокуратура РФ сообщили, что Турция экстрадировала в Россию бывшую управляющую дополнительным офисом красноярского филиала банка «Восточный» Ольгу Александрову. Женщина с февраля 2021 г. находилась в международном розыске по обвинению в мошенничестве. По версии следствия, занимая пост управляющей допофиса, Александрова в 2018 г. убедила клиента разместить принадлежащие ему 150 млн руб. на вкладе под выгодный процент. Обвиняемая подделала документы о внесении денег на банковские счета, оставив их в личном пользовании. Женщина скрылась от следствия за границей и была объявлена в международный розыск.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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