В Россию из Турции депортирован обвиняемый в покушении на крупное мошенничество
В аэропорту «Внуково» российские правоохранители задержали депортированного из Турции гражданина РФ Магомеда Дарчиева. Он обвиняется в покушении на мошенничество в составе группы лиц по предварительному сговору в особо крупном размере. Об этом сообщает «МВД медиа».
«Предварительно установлено, что в 2016 г. злоумышленник и его сообщники узнали о наличии у умершей женщины права собственности на 14 объектов недвижимости на территории РФ и за ее пределами. Они изготовили подложное завещание, согласно которому это имущество должно было перейти одному из соучастников преступления», – рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Криминальный умысел не был доведен до конца по не зависящим от фигурантов обстоятельствам. После возбуждения следователями уголовного дела Дарчиев покинул Россию и скрылся за границей. В 2023 г. он был объявлен в международный розыск. Позже по каналам Интерпола была получена информация о том, что фигурант скрывается в Турции.
«Благодаря тесному взаимодействию с турецкими партнерами разыскиваемый депортирован в Россию и задержан», – сообщила Волк.
В начале октября МВД и Генпрокуратура РФ сообщили, что Турция экстрадировала в Россию бывшую управляющую дополнительным офисом красноярского филиала банка «Восточный» Ольгу Александрову. Женщина с февраля 2021 г. находилась в международном розыске по обвинению в мошенничестве. По версии следствия, занимая пост управляющей допофиса, Александрова в 2018 г. убедила клиента разместить принадлежащие ему 150 млн руб. на вкладе под выгодный процент. Обвиняемая подделала документы о внесении денег на банковские счета, оставив их в личном пользовании. Женщина скрылась от следствия за границей и была объявлена в международный розыск.