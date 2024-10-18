В Россию из Турции депортирован обвиняемый в покушении на крупное мошенничество

В начале октября МВД и Генпрокуратура РФ сообщили, что Турция экстрадировала в Россию бывшую управляющую дополнительным офисом красноярского филиала банка «Восточный» Ольгу Александрову. Женщина с февраля 2021 г. находилась в международном розыске по обвинению в мошенничестве. По версии следствия, занимая пост управляющей допофиса, Александрова в 2018 г. убедила клиента разместить принадлежащие ему 150 млн руб. на вкладе под выгодный процент. Обвиняемая подделала документы о внесении денег на банковские счета, оставив их в личном пользовании. Женщина скрылась от следствия за границей и была объявлена в международный розыск.