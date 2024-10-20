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«Коммерсантъ»: экс-глава банка «Открытие» обвиняется в хищении 3 млрд рублей

Ведомости

Бывший председатель правления банка «ФК Открытие» Дмитрий Ромаев обвиняется в выдаче кредита размером в 3 млрд руб. самому себе, сообщает издание «Коммерсантъ».

17 октября Мещанский суд Москвы заочно арестовал Ромаева. Он подозревается в совершении преступления, которое предусмотрено ч. 4 ст. 160 УК РФ: присвоение или растрата, совершенное организованной группой в особо крупном размере. Максимальное наказание по этой части – до 10 лет лишения свободы.

«Коммерсантъ» уточняет, что в материалах расследования речь идет о событиях 2016-2017 гг. Тогда Ромаев занимал пост председателя наблюдательного совета банка и входил в совет директоров «Открытие холдинга». Обвиняемый открыл кредитную линию кипрской компании Benirlia Holdings Limited, которая, как утверждается, подконтрольна ему. После этого в компании исчезли 3 млрд руб. Фирма находится в стадии ликвидации с 2022 г.

Сейчас Ромаев проживает в Монако, у него есть российское и кипрское гражданства. Он уехал за границу еще в 2020 г. Как указывается в публикации, МВД попробует организовать его международный розыск через Интерпол.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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