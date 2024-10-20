«Коммерсантъ»: экс-глава банка «Открытие» обвиняется в хищении 3 млрд рублей
Бывший председатель правления банка «ФК Открытие» Дмитрий Ромаев обвиняется в выдаче кредита размером в 3 млрд руб. самому себе, сообщает издание «Коммерсантъ».
17 октября Мещанский суд Москвы заочно арестовал Ромаева. Он подозревается в совершении преступления, которое предусмотрено ч. 4 ст. 160 УК РФ: присвоение или растрата, совершенное организованной группой в особо крупном размере. Максимальное наказание по этой части – до 10 лет лишения свободы.
«Коммерсантъ» уточняет, что в материалах расследования речь идет о событиях 2016-2017 гг. Тогда Ромаев занимал пост председателя наблюдательного совета банка и входил в совет директоров «Открытие холдинга». Обвиняемый открыл кредитную линию кипрской компании Benirlia Holdings Limited, которая, как утверждается, подконтрольна ему. После этого в компании исчезли 3 млрд руб. Фирма находится в стадии ликвидации с 2022 г.
Сейчас Ромаев проживает в Монако, у него есть российское и кипрское гражданства. Он уехал за границу еще в 2020 г. Как указывается в публикации, МВД попробует организовать его международный розыск через Интерпол.