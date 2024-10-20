«Коммерсантъ»: экс-глава банка «Открытие» обвиняется в хищении 3 млрд рублей

«Коммерсантъ» уточняет, что в материалах расследования речь идет о событиях 2016-2017 гг. Тогда Ромаев занимал пост председателя наблюдательного совета банка и входил в совет директоров «Открытие холдинга». Обвиняемый открыл кредитную линию кипрской компании Benirlia Holdings Limited, которая, как утверждается, подконтрольна ему. После этого в компании исчезли 3 млрд руб. Фирма находится в стадии ликвидации с 2022 г.