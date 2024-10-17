Суд заочно арестовал экс-предправления «ФК Открытие» Ромаева по делу о растрате

В декабре 2022 г. Банк России объявил о продаже «ФК Открытие» ВТБ за 340 млрд руб. После санации «ФК Открытие» Беляев уехал из России. В 2021 г. было известно, что он имеет гражданство Кипра и сменил фамилию на Вольфсон. Назарычев рассказал «Коммерсанту», что покинул Россию в марте 2020 г, но отправился не на Кипр.