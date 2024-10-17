Суд заочно арестовал экс-предправления «ФК Открытие» Ромаева по делу о растрате
Мещанский суд Москвы заочно арестовал бывшего председателя правления банка «ФК Открытие» Дмитрия Ромаева по делу о растрате в особо крупном размере, следует из картотеки суда.
Ромаев подозревается по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата, совершенное организованной группой в особо крупном размере). Максимальное наказание по этой части – до 10 лет лишения свободы. Банкир объявлен в международный розыск, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. 17 октября сообщалось о ходатайстве следствия о заочном аресте банкира.
Ромаев возглавлял правление банка «ФК Открытие» в 2013-2015 гг. В 2016 г. занимал пост председателя наблюдательного совета банка, до конца октября 2017 г. входил в совет директоров «Открытие холдинга». В 2018 г. Ромаев возглавил совет директоров международной инвестиционной компании Waarde Capital (Нидерланды). Ромаев курировал развитие и инвестиционную стратегию.
26 августа пресс-секретарь Тверского районного суда Москвы Мария Освальдо сообщила «Ведомостям», что экс-владелец «Открытие холдинга» Вадим Беляев и бывший член правления финансовой организации Михаил Назарычев были объявлены в международный розыск, следствие ходатайствовало об их заочном аресте. Им вменяется совершение преступления по ч. 4 ст. 159 УКР РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере). 28 августа суд заочно арестовал фигурантов.
В декабре 2022 г. Банк России объявил о продаже «ФК Открытие» ВТБ за 340 млрд руб. После санации «ФК Открытие» Беляев уехал из России. В 2021 г. было известно, что он имеет гражданство Кипра и сменил фамилию на Вольфсон. Назарычев рассказал «Коммерсанту», что покинул Россию в марте 2020 г, но отправился не на Кипр.