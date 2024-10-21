Суд продлил арест журналистке Кеворковой до 6 декабря

Кеворкову задержали 6 мая. Адвокат журналистки Калой Ахильгов говорил, что ей вменяют пост от 2018 г., где она разместила текст убитого в ЦАР коллеги Орхана Джемаля о нападении в Нальчике. Статья была написана в 2010 г. По словам защитника, второй эпизод уголовного дела связан с оправданием деятельности «Талибана» (организация признана в России террористической и запрещена). Текст был опубликован в Telegram-канале в 2021 г.