Суд продлил арест журналистке Кеворковой до 6 декабря
Басманный суд Москвы продлил арест журналистке Надежде Кеворковой, обвиняемой в оправдании терроризма, до 6 декабря. Об этом сообщил ТАСС.
«Басманный суд города Москвы удовлетворил ходатайство следствия о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Кеворковой до 6 декабря», – огласил решение судья.
Срок ареста Кеворковой истекал 6 ноября. Журналистка обвиняется по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма). Максимальное наказание по этой части – до семи лет лишения свободы.
Кеворкову задержали 6 мая. Адвокат журналистки Калой Ахильгов говорил, что ей вменяют пост от 2018 г., где она разместила текст убитого в ЦАР коллеги Орхана Джемаля о нападении в Нальчике. Статья была написана в 2010 г. По словам защитника, второй эпизод уголовного дела связан с оправданием деятельности «Талибана» (организация признана в России террористической и запрещена). Текст был опубликован в Telegram-канале в 2021 г.