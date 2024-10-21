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Суд продлил арест журналистке Кеворковой до 6 декабря

Ведомости

Басманный суд Москвы продлил арест журналистке Надежде Кеворковой, обвиняемой в оправдании терроризма, до 6 декабря. Об этом сообщил ТАСС.

«Басманный суд города Москвы удовлетворил ходатайство следствия о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Кеворковой до 6 декабря», – огласил решение судья.

Срок ареста Кеворковой истекал 6 ноября. Журналистка обвиняется по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма). Максимальное наказание по этой части – до семи лет лишения свободы.

Кеворкову задержали 6 мая. Адвокат журналистки Калой Ахильгов говорил, что ей вменяют пост от 2018 г., где она разместила текст убитого в ЦАР коллеги Орхана Джемаля о нападении в Нальчике. Статья была написана в 2010 г. По словам защитника, второй эпизод уголовного дела связан с оправданием деятельности «Талибана» (организация признана в России террористической и запрещена). Текст был опубликован в Telegram-канале в 2021 г.

13 мая Росфинмониторинг добавил Кеворкову в список террористов и экстремистов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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