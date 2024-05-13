Росфинмониторинг внес журналистку Кеворкову в список террористов и экстремистов

Кеворковой было предъявлено обвинение в публичном оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК) при распространении материалов в ее личном Telegram-канале. Как рассказал адвокат Калой Ахильгов, ей вменяют пост от 2018 г., где она разместила текст убитого в ЦАР коллеги Орхана Джемаля о нападении в Нальчике. Статья была написана в 2010 г.