Росфинмониторинг внес журналистку Кеворкову в список террористов и экстремистов
Росфинмониторинг добавил в список террористов и экстремистов обвиняемую в оправдании терроризма журналистку Надежду Кеворкову, следует из перечня ведомства.
7 мая корреспондент «Ведомостей» сообщил, что Басманный суд Москвы заключил Кеворкову в СИЗО на два месяца до 6 июля 2024 г. Сотрудники Следственного комитета задержали 65-летнюю женщину 6 мая.
Кеворковой было предъявлено обвинение в публичном оправдании терроризма (ч. 2 ст. 205.2 УК) при распространении материалов в ее личном Telegram-канале. Как рассказал адвокат Калой Ахильгов, ей вменяют пост от 2018 г., где она разместила текст убитого в ЦАР коллеги Орхана Джемаля о нападении в Нальчике. Статья была написана в 2010 г.
Второй эпизод уголовного дела Кеворковой, по словам защитника, связан с оправданием деятельности «Талибана» (организация признана в РФ террористической и запрещена). Текст был также размещен в Telegram-канале в 2021 г.
В случае если вина Кеворковой будет доказана в суде по существу, женщине грозит наказание до семи лет лишения свободы.
За журналистку на суде письменно поручились писатель Александр Проханов, Шевченко, правозащитница Ева Меркачева, юрист Екатерина Гордон и глава Международной ассоциации исламского бизнеса Марат Кабаев.
Кеворкова работала во многих российских СМИ. Была обозревателем в «НГ Религия». Кроме того, работала специальным корреспондентом «Независимой газеты» в США и репортером в исламских странах. Является матерью журналиста Василия Полонского.