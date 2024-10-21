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Суд заочно приговорил блогера Камикадзе Ди к восьми годам колонии из-за фейков

Ведомости

Тверской суд Москвы заочно приговорил к восьми годам колонии общего режима блогера Дмитрия Иванова (в сети известен под псевдонимом Камикадзе Ди, признан в РФ иноагентом) по ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (фейки о ВС РФ), сообщает ТАСС со ссылкой на корреспондента в суде.

По версии следствия, Иванов 17 и 18 марта 2022 г. разместил на своей странице в YouTube видеоролики о происходящем в Мариуполе. Эти же ролики и послужили поводом для возбуждения уголовного дела, в них он также критически отзывается об официальном представителе МИД РФ Марии Захаровой. Иванову также запрещено администрировать интернет-ресурсы в течение четырех лет.

7 мая суд заочно арестовал блогера. 8 декабря 2022 г. МВД РФ объявило его в федеральный розыск. Основанием стала статья Уголовного кодекса. Однако о какой именно статье шла речь, неизвестно. Блогер покинул Россию в апреле 2017 г., после проверки одного из его роликов на предмет склонения к самоубийству (ст. 110.1 УК).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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