Суд заочно приговорил блогера Камикадзе Ди к восьми годам колонии из-за фейков

По версии следствия, Иванов 17 и 18 марта 2022 г. разместил на своей странице в YouTube видеоролики о происходящем в Мариуполе. Эти же ролики и послужили поводом для возбуждения уголовного дела, в них он также критически отзывается об официальном представителе МИД РФ Марии Захаровой. Иванову также запрещено администрировать интернет-ресурсы в течение четырех лет.