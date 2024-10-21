Суд заочно приговорил блогера Камикадзе Ди к восьми годам колонии из-за фейков
Тверской суд Москвы заочно приговорил к восьми годам колонии общего режима блогера Дмитрия Иванова (в сети известен под псевдонимом Камикадзе Ди, признан в РФ иноагентом) по ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (фейки о ВС РФ), сообщает ТАСС со ссылкой на корреспондента в суде.
По версии следствия, Иванов 17 и 18 марта 2022 г. разместил на своей странице в YouTube видеоролики о происходящем в Мариуполе. Эти же ролики и послужили поводом для возбуждения уголовного дела, в них он также критически отзывается об официальном представителе МИД РФ Марии Захаровой. Иванову также запрещено администрировать интернет-ресурсы в течение четырех лет.
7 мая суд заочно арестовал блогера. 8 декабря 2022 г. МВД РФ объявило его в федеральный розыск. Основанием стала статья Уголовного кодекса. Однако о какой именно статье шла речь, неизвестно. Блогер покинул Россию в апреле 2017 г., после проверки одного из его роликов на предмет склонения к самоубийству (ст. 110.1 УК).