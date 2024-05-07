Суд заочно арестовал блогера Камикадзе Ди за фейки о ВС РФ
Тверской суд Москвы заочно арестовал блогера Камикадзе Ди (Дмитрий Иванов, признан в РФ иноагентом) за распространение фейков о российской армии, сообщается на портале судов общей юрисдикции Москвы.
Блогер обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ). Максимальная санкция по этой части – лишение свободы на срок до пяти лет.
Срок ареста будет исчисляться с момента задержания блогера на территории РФ или с момента его передачи правоохранительным органам России в случае экстрадиции или депортации в Россию.
8 декабря 2022 г. МВД РФ объявило Камикадзе Ди в федеральный розыск. Основанием для розыска стала статья Уголовного кодекса. Однако о какой именно статье шла речь, неизвестно.
Блогер покинул Россию в апреле 2017 г. после проверки одного из его роликов на предмет склонения к самоубийству (ст. 110.1 УК). Известен своими критическими видеороликами по отношению к российской власти.