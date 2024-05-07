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Суд заочно арестовал блогера Камикадзе Ди за фейки о ВС РФ

Ведомости

Тверской суд Москвы заочно арестовал блогера Камикадзе Ди (Дмитрий Иванов, признан в РФ иноагентом) за распространение фейков о российской армии, сообщается на портале судов общей юрисдикции Москвы.

Блогер обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ). Максимальная санкция по этой части – лишение свободы на срок до пяти лет.

Срок ареста будет исчисляться с момента задержания блогера на территории РФ или с момента его передачи правоохранительным органам России в случае экстрадиции или депортации в Россию.

8 декабря 2022 г. МВД РФ объявило Камикадзе Ди в федеральный розыск. Основанием для розыска стала статья Уголовного кодекса. Однако о какой именно статье шла речь, неизвестно.

Блогер покинул Россию в апреле 2017 г. после проверки одного из его роликов на предмет склонения к самоубийству (ст. 110.1 УК). Известен своими критическими видеороликами по отношению к российской власти.

В сентябре 2022 г. блогер был внесен Минюстом в реестр иноагентов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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