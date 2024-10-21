Суд в Москве оштрафовал экс-депутата Гудкова по статье о деятельности иноагента

Гудков являлся депутатом Государственной думы третьего, четвертого, пятого и шестого созывов с 2001 по 2012 г., также занимал пост заместителя председателя комитета по безопасности и замруководителя фракции «Справедливая Россия» в нижней палате парламента. 14 сентября 2012 г. был лишен мандата в связи с нарушением статуса депутата Госдумы. Гудков обвинения отрицал и указывал на отсутствие прямых доказательств нарушений с его стороны. В 2013 г. был исключен из партии «Справедливая Россия».