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Суд в Москве оштрафовал экс-депутата Гудкова по статье о деятельности иноагента

Ведомости

Таганский районный суд Москвы оштрафовал бывшего депутата Госдумы Геннадия Гудкова (считается в России иноагентом) на 40 000 руб. по ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ (нарушение порядка деятельности иностранного агента), говорится в сообщении пресс-службы столичных судов общей юрисдикции в Telegram-канале.

Также суд оштрафовал журналистов Анну Монгайт (считается в России иноагентом) и Илью Бера (считается в России иноагентом) по аналогичной статье. 27 февраля Росфинмониторинг включил Гудкова в реестр террористов и экстремистов. 

Гудков являлся депутатом Государственной думы третьего, четвертого, пятого и шестого созывов с 2001 по 2012 г., также занимал пост заместителя председателя комитета по безопасности и замруководителя фракции «Справедливая Россия» в нижней палате парламента. 14 сентября 2012 г. был лишен мандата в связи с нарушением статуса депутата Госдумы. Гудков обвинения отрицал и указывал на отсутствие прямых доказательств нарушений с его стороны. В 2013 г. был исключен из партии «Справедливая Россия».

20 октября суд второй раз оштрафовал бывшего главного редактора радиостанции «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова (считается в России иноагентом) за отсутствие маркировки иноагента.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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