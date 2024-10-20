Суд повторно оштрафовал Венедиктова за отсутствие маркировки иноагента
Суд второй раз оштрафовал бывшего главного редактора радиостанции «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова
Венедиктова признали виновным в совершении административного правонарушения по ч. 4 ст. 19.34 КоАП (нарушение порядка деятельности иностранного агента). Отмечается, что экс-главред «Эха Москвы» выкладывал материалы без маркировки иноагента в Telegram-канале. Журналисту назначено наказание в виде административного штрафа, его сумма не уточняется, следует из документов.
Венедиктов был включен Минюстом в реестр иностранных агентов в апреле 2022 г. 1 марта 2022 г. Генпрокуратура обвинила «Эхо Москвы» в публикации ложных сведений о военной операции на Украине и потребовала от Роскомнадзора ограничить доступ к его сайту. Венедиктов тогда заявил, что эти претензии не подкреплены доказательствами. В тот же день было прекращено вещание радиостанции «Эхо Москвы».
В феврале 2024 г. Черемушкинский суд Москвы оштрафовал журналиста на 45 000 руб. за отсутствие маркировки иностранного агента. Максимальный штраф по этой части для физических лиц – 50 000 руб.
Повторное привлечение в течение года к административной ответственности за неисполнение обязанностей иноагента может грозить нарушителю возбуждением уголовного дела (ст. 330.1 УК РФ), напоминает ТАСС.