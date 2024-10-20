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Суд повторно оштрафовал Венедиктова за отсутствие маркировки иноагента

Ведомости

Суд второй раз оштрафовал бывшего главного редактора радиостанции «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова (считается в России иноагентом) за нарушение порядка деятельности иностранного агента, сообщает ТАСС со ссылкой на судебные документы.

Венедиктова признали виновным в совершении административного правонарушения по ч. 4 ст. 19.34 КоАП (нарушение порядка деятельности иностранного агента). Отмечается, что экс-главред «Эха Москвы» выкладывал материалы без маркировки иноагента в Telegram-канале. Журналисту назначено наказание в виде административного штрафа, его сумма не уточняется, следует из документов.

Венедиктов был включен Минюстом в реестр иностранных агентов в апреле 2022 г. 1 марта 2022 г. Генпрокуратура обвинила «Эхо Москвы» в публикации ложных сведений о военной операции на Украине и потребовала от Роскомнадзора ограничить доступ к его сайту. Венедиктов тогда заявил, что эти претензии не подкреплены доказательствами. В тот же день было прекращено вещание радиостанции «Эхо Москвы».

В феврале 2024 г. Черемушкинский суд Москвы оштрафовал журналиста на 45 000 руб. за отсутствие маркировки иностранного агента. Максимальный штраф по этой части для физических лиц – 50 000 руб.

Повторное привлечение в течение года к административной ответственности за неисполнение обязанностей иноагента может грозить нарушителю возбуждением уголовного дела (ст. 330.1 УК РФ), напоминает ТАСС.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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