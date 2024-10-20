Суд повторно оштрафовал Венедиктова за отсутствие маркировки иноагента

Венедиктов был включен Минюстом в реестр иностранных агентов в апреле 2022 г. 1 марта 2022 г. Генпрокуратура обвинила «Эхо Москвы» в публикации ложных сведений о военной операции на Украине и потребовала от Роскомнадзора ограничить доступ к его сайту. Венедиктов тогда заявил, что эти претензии не подкреплены доказательствами. В тот же день было прекращено вещание радиостанции «Эхо Москвы».