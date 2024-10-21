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Британский журналист Филлипс получил временное убежище в России

Ведомости

Подданный Великобритании, журналист Грэм Филлипс, сотрудничающий с телеканалом Russia Today, получил временное убежище в России. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в своем Telegram-канале.

«Мои коллеги из миграционного подразделения ОМВД России «Октябрьский» Луганской народной республики вручили известному журналисту, гражданину Великобритании Грэму Филлипсу свидетельство о предоставлении временного убежища на территории Российской Федерации», – уточнила Волк.

Официальный представитель ведомства напомнила, что журналист с 2014 г. освещает происходящие на территории Донецкой народной республики (ДНР) события. По ее словам, теперь у Филлипса, называющего себя «британским русским человеком», появилось больше возможностей для профессиональной реализации.

В июле 2014 г. Филлипс был депортирован из Украины в Польшу после длительных допросов. Журналисту запретили посещение Украины в течение трех лет. Как заявили тогда в службе безопасности Украины, Филлипс «был задержан во время проведения несанкционированной съемки режимных объектов». 26 июля 2022 г. Великобритания ввела санкции в отношении журналиста за освещение ситуации в ДНР. Филлипс называл введенные против него ограничения безосновательными.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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