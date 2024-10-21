Британский журналист Филлипс получил временное убежище в России
Подданный Великобритании, журналист Грэм Филлипс, сотрудничающий с телеканалом Russia Today, получил временное убежище в России. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в своем Telegram-канале.
«Мои коллеги из миграционного подразделения ОМВД России «Октябрьский» Луганской народной республики вручили известному журналисту, гражданину Великобритании Грэму Филлипсу свидетельство о предоставлении временного убежища на территории Российской Федерации», – уточнила Волк.
Официальный представитель ведомства напомнила, что журналист с 2014 г. освещает происходящие на территории Донецкой народной республики (ДНР) события. По ее словам, теперь у Филлипса, называющего себя «британским русским человеком», появилось больше возможностей для профессиональной реализации.
В июле 2014 г. Филлипс был депортирован из Украины в Польшу после длительных допросов. Журналисту запретили посещение Украины в течение трех лет. Как заявили тогда в службе безопасности Украины, Филлипс «был задержан во время проведения несанкционированной съемки режимных объектов». 26 июля 2022 г. Великобритания ввела санкции в отношении журналиста за освещение ситуации в ДНР. Филлипс называл введенные против него ограничения безосновательными.