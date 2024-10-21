Британский журналист Филлипс получил временное убежище в России

В июле 2014 г. Филлипс был депортирован из Украины в Польшу после длительных допросов. Журналисту запретили посещение Украины в течение трех лет. Как заявили тогда в службе безопасности Украины, Филлипс «был задержан во время проведения несанкционированной съемки режимных объектов». 26 июля 2022 г. Великобритания ввела санкции в отношении журналиста за освещение ситуации в ДНР. Филлипс называл введенные против него ограничения безосновательными.