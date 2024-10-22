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АТОР сообщила о проблемах при обмене старых долларов в дружественных странах

Ведомости

Российские туристы сталкиваются со сложностями при обмене долларов старого образца в дружественных странах, сообщил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян.

«Мы видим, что проблема с дефицитом купюр нового образца наблюдается уже второй год. Она массовая и связана с тем, что в ряде дружественных стран в обменных пунктах не принимают купюры старого образца, кроме новых, или не принимают купюры с отметками, печатями, подписями и тому подобным», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).

По его словам, «где-то вообще отказываются менять старые доллары, а где-то меняют с существенным дисконтом». Мурадян уточнил, что проблема встречается в Объединенных Арабских Эмиратах, Турции и «практически во всем мире».

Вице-президент АТОР предположил, что ситуация «не внутрироссийская и, вероятно, связана с мировым кризисом долларовой ликвидности». «Но пока что никто внятно объяснить не может, с чем именно. Ни одна купюра доллара не выходила из обращения. И если в России нежелание принимать в обменных пунктах купюры старого образца можно объяснить отсутствием доступа банков к наличной валюте и обмену старых купюр на новые, то почему это происходит в других странах – остается непонятно», – заявил Мурадян.

23 сентября Банк России продлил ограничения для физлиц на перевод средств за рубеж до 31 марта 2025 г. Россияне и физлица-нерезиденты из дружественных стран смогут в течение месяца перевести на счета в зарубежных банках не более $1 млн или эквивалент в другой иностранной валюте, уточнили в ЦБ.

6 сентября ЦБ продлил ограничения на снятие наличной иностранной валюты до 9 марта 2025 г. Причиной продления ограничений стали антироссийские санкции.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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