АТОР сообщила о проблемах при обмене старых долларов в дружественных странах

Вице-президент АТОР предположил, что ситуация «не внутрироссийская и, вероятно, связана с мировым кризисом долларовой ликвидности». «Но пока что никто внятно объяснить не может, с чем именно. Ни одна купюра доллара не выходила из обращения. И если в России нежелание принимать в обменных пунктах купюры старого образца можно объяснить отсутствием доступа банков к наличной валюте и обмену старых купюр на новые, то почему это происходит в других странах – остается непонятно», – заявил Мурадян.