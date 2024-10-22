АТОР сообщила о проблемах при обмене старых долларов в дружественных странах
Российские туристы сталкиваются со сложностями при обмене долларов старого образца в дружественных странах, сообщил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян.
«Мы видим, что проблема с дефицитом купюр нового образца наблюдается уже второй год. Она массовая и связана с тем, что в ряде дружественных стран в обменных пунктах не принимают купюры старого образца, кроме новых, или не принимают купюры с отметками, печатями, подписями и тому подобным», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).
По его словам, «где-то вообще отказываются менять старые доллары, а где-то меняют с существенным дисконтом». Мурадян уточнил, что проблема встречается в Объединенных Арабских Эмиратах, Турции и «практически во всем мире».
Вице-президент АТОР предположил, что ситуация «не внутрироссийская и, вероятно, связана с мировым кризисом долларовой ликвидности». «Но пока что никто внятно объяснить не может, с чем именно. Ни одна купюра доллара не выходила из обращения. И если в России нежелание принимать в обменных пунктах купюры старого образца можно объяснить отсутствием доступа банков к наличной валюте и обмену старых купюр на новые, то почему это происходит в других странах – остается непонятно», – заявил Мурадян.
23 сентября Банк России продлил ограничения для физлиц на перевод средств за рубеж до 31 марта 2025 г. Россияне и физлица-нерезиденты из дружественных стран смогут в течение месяца перевести на счета в зарубежных банках не более $1 млн или эквивалент в другой иностранной валюте, уточнили в ЦБ.
6 сентября ЦБ продлил ограничения на снятие наличной иностранной валюты до 9 марта 2025 г. Причиной продления ограничений стали антироссийские санкции.