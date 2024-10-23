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Суд в Москве приговорил блогера к 12 годам по делу о попытке теракта на Лубянке

Ведомости

2-й Западный окружной военный суд приговорил блогера Нурмухамада Шарипова к 12 годам лишения свободы по делу о финансировании и участии в ИГИЛ (группировка признана террористической и запрещена в России). Первые три года Шарипов проведет в тюрьме, остальные – в колонии строгого режима, сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

Шарипов осужден по двум статьям: ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (участие в террористической организации) и ч. 1.1 ст. 205.5 УК РФ (финансирование терроризма). Шарипов проходит восьмым участником по делу о подготовке к теракту на Лубянке в 2022 г. Один из фигурантов ранее пошел на сделку со следствием. Как отмечает агентство, остальным шестерым фигурантам суд назначил от 16 до 22 лет колонии строгого режима, они также обвинялись в участии террористической организации. 

Дело начали рассматривать по существу в ноябре 2023 г. Изначально в деле указывались шестеро обвиняемых. По версии следствия, осужденные намеревались устроить взрыв самодельного устройства в здании общественной приемной ФСБ на Лубянке в Москве, а после этого открыть огонь по прохожим. Своими преступными действиями, считают следователи, фигуранты хотели вынудить Россию вывести войска с территории Сирии. По словам прокурора Светланы Тарасовой, теракт должен был произойти 1 мая 2022 г. Указание об этом было получено от неизвестного Абу Джихада.

Также седьмой фигурант Мероб Хаитов полностью признал вину и заключил со следствием досудебное соглашение, в рамках которого давал изобличающие показания. Его дело было выделено в отдельное производство от общего и рассмотрено судом в особом порядке – без исследования доказательств. Ему уже назначено наказание по приговору в виде 12 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с дополнительным наказанием в виде штрафа в размере 500 000 руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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