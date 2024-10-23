Суд в Москве приговорил блогера к 12 годам по делу о попытке теракта на Лубянке

Также седьмой фигурант Мероб Хаитов полностью признал вину и заключил со следствием досудебное соглашение, в рамках которого давал изобличающие показания. Его дело было выделено в отдельное производство от общего и рассмотрено судом в особом порядке – без исследования доказательств. Ему уже назначено наказание по приговору в виде 12 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с дополнительным наказанием в виде штрафа в размере 500 000 руб.