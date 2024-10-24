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Часть пенсионеров получат пенсию с учетом индексации в декабре

Ведомости

Пенсионеры, у которых график выплаты пенсии приходится на начало января, уже в декабре получат ее с учетом индексации, сообщил глава Социального фонда России Сергей Чирков на пленарном заседании Государственной думы.

«Вы знaете, у нас пенсия платится досрoчно тем, у кого график выплaты в начале января, поэтому в декaбре уже будут суммы с учетом индексaции многим выплачены», – заявил Чирков.

Он подчеркнул, что в настоящее время Социальный фонд активно готовится к индексации. В бюджете фонда предусмотрены средства для повышения пенсий как работающим, так и неработающим пенсионерам с 1 января 2025 г.

Государственная дума приняла в первом чтении проект федерального бюджета РФ на 2025 г. и плановый период 2026-2027 гг. В частности, правительство запланировало расходы на индексацию страховых пенсий, в том числе и работающим пенсионерам.

Министр финансов Антон Силуанов в ходе выступления в Госдуме 24 октября заявил, что по проекту средний размер страховой пенсии в 2025 г. составит около 24 000 руб., пенсионные выплаты будут проиндексированы с января следующего года на уровень инфляции.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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