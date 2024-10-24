Часть пенсионеров получат пенсию с учетом индексации в декабре
Пенсионеры, у которых график выплаты пенсии приходится на начало января, уже в декабре получат ее с учетом индексации, сообщил глава Социального фонда России Сергей Чирков на пленарном заседании Государственной думы.
«Вы знaете, у нас пенсия платится досрoчно тем, у кого график выплaты в начале января, поэтому в декaбре уже будут суммы с учетом индексaции многим выплачены», – заявил Чирков.
Он подчеркнул, что в настоящее время Социальный фонд активно готовится к индексации. В бюджете фонда предусмотрены средства для повышения пенсий как работающим, так и неработающим пенсионерам с 1 января 2025 г.
Государственная дума приняла в первом чтении проект федерального бюджета РФ на 2025 г. и плановый период 2026-2027 гг. В частности, правительство запланировало расходы на индексацию страховых пенсий, в том числе и работающим пенсионерам.
Министр финансов Антон Силуанов в ходе выступления в Госдуме 24 октября заявил, что по проекту средний размер страховой пенсии в 2025 г. составит около 24 000 руб., пенсионные выплаты будут проиндексированы с января следующего года на уровень инфляции.