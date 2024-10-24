Обвиняемый в даче взятки замначальника московского метро отправлен в СИЗО
Басманный суд Москвы заключил под стражу представителя компании «Технопромимпорт» Александра Волынского, который обвиняется в даче взятки заместителю начальника Московского метрополитена. Об этом сообщили в суде.
«Избрать в отношении обвиняемого Волынского меру пресечения в виде заключения под стражу, установить срок его содержания под стражей до 22 декабря», – приводит решение суда ТАСС.
Утверждается, что обвиняемый приобрел автомобиль Toyota RAV-4 стоимостью 4,8 млн руб., после чего передал его замначальника метрополитена Дмитрию Дощатову.
24 октября суд также заключил под стражу самого Дощатова, удовлетворив ходатайство об избрании меры пресечения в виде ареста на срок до 22 декабря. Дощатову предъявлено обвинение по делу о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Ему грозит до 15 лет колонии, вину он не признает.