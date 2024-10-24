Обвиняемый в даче взятки замначальника московского метро отправлен в СИЗО

24 октября суд также заключил под стражу самого Дощатова, удовлетворив ходатайство об избрании меры пресечения в виде ареста на срок до 22 декабря. Дощатову предъявлено обвинение по делу о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Ему грозит до 15 лет колонии, вину он не признает.