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Обвиняемый в даче взятки замначальника московского метро отправлен в СИЗО

Ведомости

Басманный суд Москвы заключил под стражу представителя компании «Технопромимпорт» Александра Волынского, который обвиняется в даче взятки заместителю начальника Московского метрополитена. Об этом сообщили в суде.

«Избрать в отношении обвиняемого Волынского меру пресечения в виде заключения под стражу, установить срок его содержания под стражей до 22 декабря», – приводит решение суда ТАСС.

Утверждается, что обвиняемый приобрел автомобиль Toyota RAV-4 стоимостью 4,8 млн руб., после чего передал его замначальника метрополитена Дмитрию Дощатову.

24 октября суд также заключил под стражу самого Дощатова, удовлетворив ходатайство об избрании меры пресечения в виде ареста на срок до 22 декабря. Дощатову предъявлено обвинение по делу о получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Ему грозит до 15 лет колонии, вину он не признает.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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