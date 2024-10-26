Спасатели обнаружили четвертого погибшего при крушении Ми-2 в Кировской области
Спасатели обнаружили тело четвертого погибшего в результате жесткой посадки вертолета Ми-2 в Даровском районе Кировской области. Об этом сообщило МЧС России в своем Telegram-канале.
Ведомство также опубликовало фотографии с места крушения вертолета.
26 октября МЧС поступило сообщение о жесткой посадке вертолета в лесу у деревни Белеенки. По предварительным данным, на борту воздушного судна находились четыре человека. К месту происшествия отправились спасатели ведомства. Они нашли тела троих погибших.
22 октября Национальная служба санитарной авиации (НССА) сообщила, что вертолет санавиации совершил жесткую посадку в лесу Нижегородской области. Предварительно, это произошло из-за проблем технического характера. На борту находился экипаж с пациентом, они не пострадали.