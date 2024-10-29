Умер участник «Что? Где? Когда?» Андрей Черемисинов

Впервые в эфир телевизионная игра «Что? Где? Когда?» вышла 4 сентября 1975 г. Смысл телеигры заключается в противостоянии команды знатоков из шести человек команде телезрителей. Знатоки отвечают на разные вопросы – словесные головоломки, которые требуют логического мышления, а также знаний в области математики, литературы и др. Эти вопросы на программу присылают по почте телезрители.