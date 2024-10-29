Умер участник «Что? Где? Когда?» Андрей Черемисинов
Многолетний участник программы «Что? Где? Когда?» Андрей Черемисинов умер в возрасте 55 лет. Об этом сообщается в Telegram-канале программы.
«Сегодня не стало Андрея Черемисинова. Более семи лет он представлял госкорпорацию «Росатом» в программе «Что? Где? Когда?», защищал интересы знатоков, помогал разбираться в сложных игровых ситуациях и вручал приз «Хрустальный атом», отмечая заслуги и выделяя лучшего знатока», – говорится в сообщении.
Пресс-служба передачи выразила благодарность и соболезнования семье и коллегам Черемисинова.
Черемисинов родился 7 ноября 1968 г. в Магаданской области. Руководил нижегородской телекомпанией «Сети-НН» с 1999 по 2015 г. В декабре 2016 г. был назначен заместителем директора департамента коммуникаций «Росатома», позднее занял пост советника гендиректора госкорпорации по информационным проектам.
Впервые в эфир телевизионная игра «Что? Где? Когда?» вышла 4 сентября 1975 г. Смысл телеигры заключается в противостоянии команды знатоков из шести человек команде телезрителей. Знатоки отвечают на разные вопросы – словесные головоломки, которые требуют логического мышления, а также знаний в области математики, литературы и др. Эти вопросы на программу присылают по почте телезрители.