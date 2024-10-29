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Умер участник «Что? Где? Когда?» Андрей Черемисинов

Ведомости

Многолетний участник программы «Что? Где? Когда?» Андрей Черемисинов умер в возрасте 55 лет. Об этом сообщается в Telegram-канале программы.

«Сегодня не стало Андрея Черемисинова. Более семи лет он представлял госкорпорацию «Росатом» в программе «Что? Где? Когда?», защищал интересы знатоков, помогал разбираться в сложных игровых ситуациях и вручал приз «Хрустальный атом», отмечая заслуги и выделяя лучшего знатока», – говорится в сообщении.

Пресс-служба передачи выразила благодарность и соболезнования семье и коллегам Черемисинова.

Черемисинов родился 7 ноября 1968 г. в Магаданской области. Руководил нижегородской телекомпанией «Сети-НН» с 1999 по 2015 г. В декабре 2016 г. был назначен заместителем директора департамента коммуникаций «Росатома», позднее занял пост советника гендиректора госкорпорации по информационным проектам.

Впервые в эфир телевизионная игра «Что? Где? Когда?» вышла 4 сентября 1975 г. Смысл телеигры заключается в противостоянии команды знатоков из шести человек команде телезрителей. Знатоки отвечают на разные вопросы – словесные головоломки, которые требуют логического мышления, а также знаний в области математики, литературы и др. Эти вопросы на программу присылают по почте телезрители.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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