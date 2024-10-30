Глава СПЧ предлагает обязать работодателей делать ДМС для мигрантов
Глава Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев предлагает обязать работодателей заключать договоры добровольного медицинского страхования (ДМС) с каждым мигрантом на срок его трудоустройства, но не менее чем на год.
В представленном Фадеевым докладе «Миграционная политика и национальные цели развития России» говорится и о необходимости утвердить стандарт медицинской страховки мигранта. В частности, нормативно должно быть определено, какие виды медицинских услуг он должен включать.
«Члены семей мигрантов могут въехать в страну на длительный срок также при условии наличия медицинской страховки, оформленной за счет мигранта или его работодателя», – говорится в докладе.
В ноябре 2023 г. «Ведомости» писали, что Всероссийский союз страховщиков (ВСС) подготовил расчеты возможной стоимости базового полиса ДМС для временно пребывающих в России неработающих граждан стран – членов Евразийского экономического союза. Тогда вице-президент ВСС Дмитрий Кузнецов рассказал изданию, что минимальная цена годовой базовой программы ДМС для взрослых может составлять примерно 4000 руб., для детей от года до 16 лет – 4400 руб., для детей до года – 7000 руб.