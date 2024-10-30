Глава СПЧ предлагает обязать работодателей делать ДМС для мигрантов

В ноябре 2023 г. «Ведомости» писали, что Всероссийский союз страховщиков (ВСС) подготовил расчеты возможной стоимости базового полиса ДМС для временно пребывающих в России неработающих граждан стран – членов Евразийского экономического союза. Тогда вице-президент ВСС Дмитрий Кузнецов рассказал изданию, что минимальная цена годовой базовой программы ДМС для взрослых может составлять примерно 4000 руб., для детей от года до 16 лет – 4400 руб., для детей до года – 7000 руб.