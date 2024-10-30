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Глава СПЧ предлагает обязать работодателей делать ДМС для мигрантов

Ведомости

Глава Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев предлагает обязать работодателей заключать договоры добровольного медицинского страхования (ДМС) с каждым мигрантом на срок его трудоустройства, но не менее чем на год.

В представленном Фадеевым докладе «Миграционная политика и национальные цели развития России» говорится и о необходимости утвердить стандарт медицинской страховки мигранта. В частности, нормативно должно быть определено, какие виды медицинских услуг он должен включать.

«Члены семей мигрантов могут въехать в страну на длительный срок также при условии наличия медицинской страховки, оформленной за счет мигранта или его работодателя», – говорится в докладе.

В ноябре 2023 г. «Ведомости» писали, что Всероссийский союз страховщиков (ВСС) подготовил расчеты возможной стоимости базового полиса ДМС для временно пребывающих в России неработающих граждан стран – членов Евразийского экономического союза. Тогда вице-президент ВСС Дмитрий Кузнецов рассказал изданию, что минимальная цена годовой базовой программы ДМС для взрослых может составлять примерно 4000 руб., для детей от года до 16 лет – 4400 руб., для детей до года – 7000 руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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