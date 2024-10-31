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МЧС сообщило о четырех погибших при взрыве газа в пятиэтажке в Черкесске

Ведомости

Сотрудники МЧС России достали из-под завалов обрушившихся из-за взрыва газа этажей пятиэтажки в Черкесске тела еще двух человек, число погибших увеличилось до четырех. Об этом сообщается в Telegram-канале управления ведомства по Карачаево-Черкесии.

Ранее региональное МЧС опубликовало информацию о двух погибших и 11 пострадавших. На месте продолжаются аварийно-спасательные работы, проводится разбор перекрытий между четвертым и пятым этажами. В работах принимают участие 195 специалистов и 42 единицы техники.

Вспышка паров газовоздушной смеси в многоквартирном жилом доме по ул. Лободина произошла примерно в 6:00 по местному времени (совпадает с московским). Спасатели извлекли из-под завалов трех человек, их передали врачам. Из дома эвакуированы 52 жителя.

На месте организовано заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. Прокуратура Черкесска организовала проверку по факту случившегося.

19 октября в пятиэтажке в тамбовском Кирсанове произошел взрыв бытового газа, погибли пять человек, еще 11 пострадали. В городе объявили режим ЧС. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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