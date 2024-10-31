МЧС сообщило о четырех погибших при взрыве газа в пятиэтажке в Черкесске

19 октября в пятиэтажке в тамбовском Кирсанове произошел взрыв бытового газа, погибли пять человек, еще 11 пострадали. В городе объявили режим ЧС. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).