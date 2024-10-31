МЧС сообщило о четырех погибших при взрыве газа в пятиэтажке в Черкесске
Сотрудники МЧС России достали из-под завалов обрушившихся из-за взрыва газа этажей пятиэтажки в Черкесске тела еще двух человек, число погибших увеличилось до четырех. Об этом сообщается в Telegram-канале управления ведомства по Карачаево-Черкесии.
Ранее региональное МЧС опубликовало информацию о двух погибших и 11 пострадавших. На месте продолжаются аварийно-спасательные работы, проводится разбор перекрытий между четвертым и пятым этажами. В работах принимают участие 195 специалистов и 42 единицы техники.
Вспышка паров газовоздушной смеси в многоквартирном жилом доме по ул. Лободина произошла примерно в 6:00 по местному времени (совпадает с московским). Спасатели извлекли из-под завалов трех человек, их передали врачам. Из дома эвакуированы 52 жителя.
На месте организовано заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. Прокуратура Черкесска организовала проверку по факту случившегося.
19 октября в пятиэтажке в тамбовском Кирсанове произошел взрыв бытового газа, погибли пять человек, еще 11 пострадали. В городе объявили режим ЧС. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).