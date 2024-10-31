Патрушев поручил вести мониторинг продовольственного рынка в ежедневном режиме

В ходе совещания участники обсудили конкретные шаги, которые необходимо предпринять в ближайшее время, а также долгосрочные инструменты, направленные на увеличение производства различных видов продукции. Эти меры будут способствовать поддержанию стабильности цен на рынке продуктов питания.