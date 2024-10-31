Патрушев поручил вести мониторинг продовольственного рынка в ежедневном режиме
Заместитель председателя правительства Дмитрий Патрушев поручил в ежедневном режиме вести мониторинг продовольственного рынка после совещания по ценам на нем с участием заинтересованных федеральных органов исполнительной власти и Банка России, сообщается на сайте кабмина.
«Заинтересованным ведомствами в течение двух недель принять исчерпывающие меры для сохранения стабильной ситуации на рынке продовольствия», – говорится в сообщении.
В сентябре наблюдались негативные тренды по ряду позиций. Ранее неоднократно обсуждались меры по предотвращению колебаний цен на продукты питания.
В ходе совещания участники обсудили конкретные шаги, которые необходимо предпринять в ближайшее время, а также долгосрочные инструменты, направленные на увеличение производства различных видов продукции. Эти меры будут способствовать поддержанию стабильности цен на рынке продуктов питания.
Ранее сообщалось, что цена на пачку сливочного масла в 180 грамм в России поднялась на 24% и составила 184 руб. в октябре текущего года относительно аналогичного периода предыдущего года.