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Патрушев поручил вести мониторинг продовольственного рынка в ежедневном режиме

Ведомости

Заместитель председателя правительства Дмитрий Патрушев поручил в ежедневном режиме вести мониторинг продовольственного рынка после совещания по ценам на нем с участием заинтересованных федеральных органов исполнительной власти и Банка России, сообщается на сайте кабмина.

«Заинтересованным ведомствами в течение двух недель принять исчерпывающие меры для сохранения стабильной ситуации на рынке продовольствия», – говорится в сообщении.

В сентябре наблюдались негативные тренды по ряду позиций. Ранее неоднократно обсуждались меры по предотвращению колебаний цен на продукты питания.

В ходе совещания участники обсудили конкретные шаги, которые необходимо предпринять в ближайшее время, а также долгосрочные инструменты, направленные на увеличение производства различных видов продукции. Эти меры будут способствовать поддержанию стабильности цен на рынке продуктов питания.

Ранее сообщалось, что цена на пачку сливочного масла в 180 грамм в России поднялась на 24% и составила 184 руб. в октябре текущего года относительно аналогичного периода предыдущего года.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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