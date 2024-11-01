Депутаты хотят оградить детей от оскорбляющей традиционные ценности информации

С инициативой выступила группа депутатов от «Справедливой России», среди которых – председатель партии и лидер ее думской фракции Сергей Миронов, а также первый зампредседателя комитета по просвещению Яна Лантратова. Они предложили внести поправки в законы «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» и «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».