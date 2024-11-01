Депутаты хотят оградить детей от оскорбляющей традиционные ценности информации
В Госдуму внесен законопроект о запрете распространения среди детей информации, «оскорбляющей или отрицающей традиционные российские духовно-нравственные ценности». Документ опубликован в думской электронной базе.
С инициативой выступила группа депутатов от «Справедливой России», среди которых – председатель партии и лидер ее думской фракции Сергей Миронов, а также первый зампредседателя комитета по просвещению Яна Лантратова. Они предложили внести поправки в законы «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» и «Об информации, информационных технологиях и о защите информации».
В пояснительной записке говорится, что Запад развязал против России информационную войну, мишенью которой стали дети. По мнению депутатов, внешние силы пытаются исказить представления юных россиян о патриотизме, уважении к историческому наследию и ответственности перед Отечеством. Основными каналами распространения такого контента являются виртуальные платформы и социальные сети, отмечают парламентарии. В пояснительной записке говорится, что вопреки этим атакам Запада Россия должна не допустить отказа молодого поколения от идей коллективизма, служения обществу и готовности к защите интересов страны.
В связи с этим депутаты предложили дополнить перечень информации, запрещенной для распространения среди детей, которая оскорбляет или отрицает традиционные российские духовно-нравственные ценности. Задачи законопроекта также включают установление новых критериев информации, наносящей вред здоровью и развитию детей, и усиление ответственности за распространение подобной информации, сказано в пояснительной записке.
В ноябре 2022 г. президент РФ Владимир Путин утвердил основы госполитики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей. К ним в том числе относятся жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданственность, служение Отечеству, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, а также единство народов России, следует из указа. Ради защиты традиционных российских ценностей президент поручил совершенствовать методы воспитания и образования детей и молодежи.