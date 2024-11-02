«Ельцин-центр» отменил лекцию писателя Архангельского
Музей «Ельцин-центр» отменил лекцию писателя и публициста Александра Архангельского после признания его иностранным агентом. Об этом сообщается в Telegram-канале музея.
«К сожалению, лекция Александра Архангельского отменена. Если вы купили билеты онлайн, деньги вам вернутся автоматически. Купленные оффлайн билеты можно вернуть в кассах "Ельцин-центра"», – говорится в сообщении.
Лекция писателя была запланирована на 7 ноября.
1 ноября Минюст России включил Архангельского в список иностранных агентов. По данным ведомства, писатель выступал против специоперации России на Украине, распространял недостоверную информацию о действиях российских властей и сотрудничал с иноагентами.
Архангельский в разные годы работал в газете «Известия», журнале «Профиль», на телеканале «Россия», вел авторскую программу на телеканале «Культура», печатался как критик и публицист в «Литературной газете» и журналах «Знамя», «Искусство кино». Является автором ряда книг и документальных фильмов. В прошлом году покинул должность ординарного профессора Высшей школы экономики (ВШЭ), вышел из ученого совета и оставил пост соруководителя образовательной программы «Трансмедийное производство в цифровых индустриях».