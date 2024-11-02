«Ельцин-центр» отменил лекцию писателя Архангельского

Архангельский в разные годы работал в газете «Известия», журнале «Профиль», на телеканале «Россия», вел авторскую программу на телеканале «Культура», печатался как критик и публицист в «Литературной газете» и журналах «Знамя», «Искусство кино». Является автором ряда книг и документальных фильмов. В прошлом году покинул должность ординарного профессора Высшей школы экономики (ВШЭ), вышел из ученого совета и оставил пост соруководителя образовательной программы «Трансмедийное производство в цифровых индустриях».