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«Ельцин-центр» отменил лекцию писателя Архангельского

Ведомости

Музей «Ельцин-центр» отменил лекцию писателя и публициста Александра Архангельского после признания его иностранным агентом. Об этом сообщается в Telegram-канале музея.

«К сожалению, лекция Александра Архангельского отменена. Если вы купили билеты онлайн, деньги вам вернутся автоматически. Купленные оффлайн билеты можно вернуть в кассах "Ельцин-центра"», – говорится в сообщении.

Лекция писателя была запланирована на 7 ноября.

1 ноября Минюст России включил Архангельского в список иностранных агентов. По данным ведомства, писатель выступал против специоперации России на Украине, распространял недостоверную информацию о действиях российских властей и сотрудничал с иноагентами.

Архангельский в разные годы работал в газете «Известия», журнале «Профиль», на телеканале «Россия», вел авторскую программу на телеканале «Культура», печатался как критик и публицист в «Литературной газете» и журналах «Знамя», «Искусство кино». Является автором ряда книг и документальных фильмов. В прошлом году покинул должность ординарного профессора Высшей школы экономики (ВШЭ), вышел из ученого совета и оставил пост соруководителя образовательной программы «Трансмедийное производство в цифровых индустриях».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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