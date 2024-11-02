Кабмин может расширить перечень сервисов с приложением «Госуслуги биометрия»
Для пользователей Единой биометрической системы, которые зарегистрировали свои данные в приложении «Госуслуги биометрия», могут увеличить количество сервисов. Об этом говорится в проекте постановления правительства, который размещен на федеральном портале проектов правовых актов.
Сейчас в качестве второго фактора защиты аккаунта используется стандартная биометрия, документом предлагается разрешать пользователям выбирать упрощенную биометрию. Это решение, как отмечается в пояснительной записке, расширит круг тех, кто сможет защитить свою учетную запись таким способом.
Изменения также позволят подтверждать с помощью биометрии право на выплату пенсии для проживающих за рубежом россиян, сейчас такая услуга доступна только по подтвержденной биометрии.
«Изменение позволит гражданам, проживающим за пределами Российской Федерации и не имеющим возможности лично явиться в дипломатическое представительство или консульское учреждение РФ либо в Фонд пенсионного и социального страхования РФ <...> разместить свои биометрические персональные данные через мобильное приложение ЕБС, подтвердить с их помощью факт своего нахождения в живых и продолжить получать пенсию», – говорится в пояснительной записке.
Кроме того, с помощью стандартной биометрии россияне смогут подтверждать возраст в магазине при покупке энергетика с помощью стандартной биометрии. Мера начнет действовать с 1 марта.
Уровней биометрии три – упрощенная, стандартная и подтвержденная. Каждый из них зависит от полноты предоставленных человеком сведений и способа регистрации и влияет на количество услуг и сервисов, которыми гражданин может воспользоваться.
Зарегистрировать упрощенную биометрию можно самостоятельно в приложении «Госуслуги биометрия» при наличии подтвержденной учетной записи на «Госуслугах». Достаточно передать в систему свое фото и, по желанию, записать голос. Стандартная биометрия также регистрируется в приложении «Госуслуги биометрия», но дополнительно к фотографии и записи голоса требуется отсканировать загранпаспорт нового образца и считать телефоном с функцией NFC зашифрованные на пластиковой странице данные. Подтвержденную биометрию можно зарегистрировать только при личном визите в банк. Для регистрации требуется предъявить паспорт, СНИЛС, сделать фото и записать голос.