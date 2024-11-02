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Кабмин может расширить перечень сервисов с приложением «Госуслуги биометрия»

Ведомости

Для пользователей Единой биометрической системы, которые зарегистрировали свои данные в приложении «Госуслуги биометрия», могут увеличить количество сервисов. Об этом говорится в проекте постановления правительства, который размещен на федеральном портале проектов правовых актов.

Сейчас в качестве второго фактора защиты аккаунта используется стандартная биометрия, документом предлагается разрешать пользователям выбирать упрощенную биометрию. Это решение, как отмечается в пояснительной записке, расширит круг тех, кто сможет защитить свою учетную запись таким способом.

Изменения также позволят подтверждать с помощью биометрии право на выплату пенсии для проживающих за рубежом россиян, сейчас такая услуга доступна только по подтвержденной биометрии.

«Изменение позволит гражданам, проживающим за пределами Российской Федерации и не имеющим возможности лично явиться в дипломатическое представительство или консульское учреждение РФ либо в Фонд пенсионного и социального страхования РФ <...> разместить свои биометрические персональные данные через мобильное приложение ЕБС, подтвердить с их помощью факт своего нахождения в живых и продолжить получать пенсию», – говорится в пояснительной записке.

Кроме того, с помощью стандартной биометрии россияне смогут подтверждать возраст в магазине при покупке энергетика с помощью стандартной биометрии. Мера начнет действовать с 1 марта.

Уровней биометрии три – упрощенная, стандартная и подтвержденная. Каждый из них зависит от полноты предоставленных человеком сведений и способа регистрации и влияет на количество услуг и сервисов, которыми гражданин может воспользоваться.

Зарегистрировать упрощенную биометрию можно самостоятельно в приложении «Госуслуги биометрия» при наличии подтвержденной учетной записи на «Госуслугах». Достаточно передать в систему свое фото и, по желанию, записать голос. Стандартная биометрия также регистрируется в приложении «Госуслуги биометрия», но дополнительно к фотографии и записи голоса требуется отсканировать загранпаспорт нового образца и считать телефоном с функцией NFC зашифрованные на пластиковой странице данные. Подтвержденную биометрию можно зарегистрировать только при личном визите в банк. Для регистрации требуется предъявить паспорт, СНИЛС, сделать фото и записать голос.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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