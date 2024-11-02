Кабмин может расширить перечень сервисов с приложением «Госуслуги биометрия»

Зарегистрировать упрощенную биометрию можно самостоятельно в приложении «Госуслуги биометрия» при наличии подтвержденной учетной записи на «Госуслугах». Достаточно передать в систему свое фото и, по желанию, записать голос. Стандартная биометрия также регистрируется в приложении «Госуслуги биометрия», но дополнительно к фотографии и записи голоса требуется отсканировать загранпаспорт нового образца и считать телефоном с функцией NFC зашифрованные на пластиковой странице данные. Подтвержденную биометрию можно зарегистрировать только при личном визите в банк. Для регистрации требуется предъявить паспорт, СНИЛС, сделать фото и записать голос.